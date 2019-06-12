Самый крупный хлебокомбинат страны увеличит объем поставок за границу

Молдавские пряники, бублики и печенье. Именно эта продукция пользуются наибольшим спросом у иностранцев. Только в прошлом году самый крупный хлебокомбинат страны экспортировал товара на 72 миллиона леев. В этом году администрация предприятия намерена увеличить объем поставок за границу. С этой целью были приобретены еще две производственные линии. Этот вопрос обсудили на заседании с участием директора Агентства государственной собственности Владимиром Балдовичем.

В 2018 году экспортировали почти две с половиной тысячи тонн продукции. Большая часть поставок пришлась на США, остальная - на 20 стран Евросоюза.

"Мы гордимся тем, что нашу продукцию хвалят. У меня самого есть родственники за границей, которые говорят, что вкусно. Наша продукция отправляется в Германию, Америку."

"Мы гордимся тем, что объем экспорта большой, в зависимости от заказов. Поставляем в Германию, Канаду, Америку, Италию и Грецию."

Новые производственные линии обошлись предприятию в 16 миллионов леев.

"Сейчас устанавливаем оборудование для линии по производству пряников, их в Молдове пока нет. А в Германии изготавливается другая линия. Особое внимание мы уделяем экспорту в Израиль", - сказал директор хлебокомбината Борис Андрос.

Намерена администрация предприятия увеличить и объем производства социального хлеба, стоимость которого три лея.

"Это особое предприятие, которое производит социальную продукцию, поэтому участие государства и правительства будет очень важным. Мы обсуждали вопросы, связанные с последующим развитием предприятия, мы намерены его переоборудовать", - сказал директор Агентства госсобственности Владимир Балдович.

На столичном хлебокомбинате работают более 1700 человек.