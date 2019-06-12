Болле 450 домов спасли от затопления в Молдове

450 домов в Унгенском и Штефан Водском районе были спасены от риска наводнения. В результате работы, проделанной спасателями, карабинерами и солдатами, дамбы были укреплены в четырех населенных пунктах.

В этих регионах для укрепления использовали более 30 тысяч мешков с песком и глиной.

Благодаря вмешательству спасателей при непосредственной угрозе затопления было спасено более 120 домов и 400 гектаров сельхозугодий.

Еще 330 домов были спасены в период с 30 по 31 мая 2019 года после того, как вода в озере вышла из берегов.

Работы по укреплению плотины проводились в течение 9 и 10 июня в Вишневке, Кантемирский район, а также в селе Урсоая Каушанский район, где благодаря вмешательству ГИЧС было спасено более 170 гектаров сельхозугодий.