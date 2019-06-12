Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать

В Брюсселе удивлены коалицией между пророссийской партией и проевроепейскими формированиями, которая была создана в Молдове. Но еще больше вопросов вызывает тот факт, как этот альянс решился игнорировать постановление Конституционного суда. Свое мнение по этому поводу высказала евродепутат Норика Николай - одна из представителей парламентской комиссии по ассоциации между ЕС и Молдовой. ‏

"Один из вопросов, почему это решение было принято сразу после того, как истек предусмотренный конституцией срок? Сложно понять, как партии, которые заявляли о своей приверженности европейскому курсу, решились пойти на альянс с формированием, которое явно продвигает российские интересы. Думаю, избиратели разберутся со всеми этими вопросами", - отметил евродепутат Норика Николай.

А евродепутат от СДП Анди Кристя, который также является председателем делегации Европейского парламента в Молдове, заявил для Europa Liberă, что несоблюдение решений Конституционного суда означают подрыв основ правового государства.

"В основе правового государства лежит соблюдение решений Конституционного суда. И ни Венецианская комиссия, и никакой другой консультативный орган, не являются надгосударственными институтами для Конституционного суда", - заявил евродепутат Анди Кристя.

Анди Кристя подчеркнул, что вряд ли кто-то будет в восторге от того, что Путин, через своих людей будет управлять в Кишиневе парламентом и Министерством обороны. Он также отметил, что в сложившейся ситуации, досрочные выборы - самое эффективное решение для выхода из политического кризиса.

А бельгийский евродепутат Ги Верхофстадт написал в твиттере, что по мере углубления политического кризиса крайне важным остается соблюдение норм правового государства. По его мнению, депутаты должны проявить сдержанность и найти возможности для диалога.