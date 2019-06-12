В Молдове экспортом зерновых занимаются более 60 фермеров из 23 районов страны

Более 30 тысяч тонн зерновых культур продали в прошлом году за границу. Это почти в шесть раз больше, чем в 2016. Основным рынком сбыта по-прежнему остается Евросоюз, а наибольшим спросом пользуется экологически чистая продукция.

Сейчас экспортом зерновых занимаются свыше 60 фермеров из 23 районов страны. Юрий Русу занимается сельским хозяйством около 20 лет. У него 150 гектаров пшеницы, подсолнечника и кукурузы.

"Мы давно искали возможность перейти на более выгодные по цене культуры. Заметили, что экологически чистая продукция пользуется спросом и на западе, и на востоке", - отметил сельхозпроизводитель Илья Русу.

Перед отправкой за границу вся продукция проходит тщательную проверку. Учитывают и условия, в которых был выращен урожай. использование гербицидов и химических удобрений категорически запрещено.

"Чтобы получить сертификат, необходим переходный период, который длится от одного до трех лет. Но даже после его получения, ответственные органы проверяют все один-два раза в год. Приезжают специалисты и проверяют каждое хозяйство".

Фермеры отмечают, что рост экспорта стал возможен в том числе благодаря поддержке государства, которое осуществляло подготовку кадров и предоставляло субсидии.

"Было реализовано немало мер по стимулированию. Прежде всего, финансовая поддержка. Мы сконцентрировались на программах развития и поддержке сельскохозяйственного производства, на обучении фермеров".

Всего в прошлом году экспортировали свыше 50 тысяч тонн экологически чистой продукции.