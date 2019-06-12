Виктор Шелин раскритиковал действия Игоря Додона: Не могут политики, партии, президент решать за народ

Председатель Социал-демократической партии Виктор Шелин раскритиковал действия Игоря Додона. Политик заявил, что президент должен соблюдать решение Конституционного суда, тем более, что лично подал запрос чтобы узнать крайний срок роспуска нынешнего парламента.

"Если бы Додон заранее не запросил решение Конституционного суда, можно было устроить дискуссию о диктатуре в Молдове, военном перевороте армии и полиции, прокуратуры, и СИБа, но Додон запросил по собственной воле КС и, получил ответ 07.06.2019, что срок 90 дней, а они заканчиваются в 24 часа 07.06.2019.

Додон даже на телекамеры страны после 17 часов вечера 07.06.2019 заявил, что партия Социалистов закончила Республиканский Совет и идет на досрочные выборы, а он как Президент обязан распустить Парламент...

Но ночью что-то произошло и невзирая на собственный запрос и полученный ответ от КС на следующий день 08.06.2019 Президент Республики лично руководит в Парламенте процессами голосования и руководства законодательной и исполнительной власти", - написал Виктор Шелин на своей странице в facebook.

По мнению политика, причины таких действий стали понятны после публикации видео переговоров между Игорем Додоном и Владом Плахтнюком.

"Плахотнюк отказался платить и послал Додона на досрочные выборы, а Додон решил войти в сговор с АКУМ, чтобы мстить...", - считает Шелин.

Как заявил лидер ПСД, единственным правильным решением в сложившейся ситуации являются досрочные выборы.

"Правительство и ЦИК только должны исполнить Конституцию и законы которые обеспечивают организацию избирательного процесса. Не могут политики, партии, Президент решать за народ! Есть конституционные права народа избрать власть и отозвать власть и есть Конституционный суд, кто защищает эти права от всех, кто пытается на них посягать! Именно по этой причине решения Конституционного суда не оспариваются!", - написал Виктор Шелин.