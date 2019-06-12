Бэби-бум в столичном зоопарке: около ста новых обитателей. ФОТО

В столичном зоопарке существенное прибавление. Всего за несколько недель там появилось около ста новых обитателей - это детеныши енотов, волков, муфлонов и других животных. Большим сюрпризом стало пополнение в стае полярных волков. Две волчицы родили семерых волчат.

"В прошлом году у нас родились четверо волчат. Теперь всего получается 11 полярных волчат", - рассказала администратор столичного зоопарка Ольга Юзвак.

Недавно появились на свет и четыре детеныша муфлона, пять сурикатов, два ослика, четыре камерунские козы, кенгуру, сибирский козел и венгерский бык.

Обезьяна мартышка не захотела выполнять материнский долг и бросила детенышей вскоре после рождения. Теперь малышей выхаживают сотрудники зоопарка.

"Их держат в маленькой клетке со специальными лампами, которые обеспечивают необходимую температуру, вентиляцию, свет, то есть условия, приближенные к природным", - сказала Ольга Юзвак.

Обогатился зоопарк и 30 птенцами.

"Рождаемость в зоопарке выросла благодаря хорошим условиям, уходу и правильному питанию", - отметила Ольга Юзвак.

Заметили пополнение и посетители зоопарка.

- Сколько детенышей насчитали?

- У волков насчитали около восьми детенышей, у обезьян - пять-шесть.

"Видели маленького ослика, теленка, на той стороне детеныш ламы. Их много, они очень красивые, радуют глаз."

Часть новых обителей администрация зоопарка намерена продать другим зверинцам. В прошлом году в столичном зоопарке на свет появились 90 детенышей разных животных.