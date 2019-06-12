МИД Румынии предостерегает своих граждан от поездок в Молдову

Министерство иностранных дел Румынии предостерегает своих граждан от путешествия в Молдову. В обращении внешнеполитического ведомства соседней страны отмечается, что румыны, которые уже находятся в Молдове, или только планируют путешествие, могут невольно оказаться в центре протестов.

Румынские власти, призвали своих соотечественников соблюдать требования молдавской полиции, а также следить за местными новостями, чтобы знать, где проходят манифестации и избегать тех мест.

Кроме того, в случае необходимости гражданам соседней страны рекомендовали сразу же обращаться в посольство Румынии в Молдове.