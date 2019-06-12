Депутат фракции Партии Социалистов Республики Молдова Ион Чебан, похоже, будучи председателем ПСРМ в Муниципальном Совете Кишинева, построил настоящий бизнес на протестах у столичных строек. Аудиозапись с доказательством этого была опубликована на канале Telegram, Boiler Show.
В этой записи один из представителей некой строительной компании просит прекратить протесты. В определенный момент он предложил одному из социалистов, посреднику между строительными компаниями и Ионом Чебаном - 20 000$, но в ответ услышал, что это слишком маленькая сумма. Поскольку эта строительная компания зарабатывала миллионы, она должна была заплатить 50 000 $, чтобы Ион Чебан остановил протесты.
Представитель строительной компании согласился с этой суммой, но настоял, чтобы деньги непременно попали к Иону Чобану.
Отметим, что на этом же канале было опубликовано и видео, в котором указан ряд адресов, где на тот момент протестовали социалисты, но спустя 2-3 года здания были сданы в эксплуатацию.
В числе этих адресов - здания по улицам Куза Водэ 20/А, Милеску Спэтару 27, Теилор 4, Московей 9/5, Николае Димо 1, Богдан Войевод 2, Джинта Латинэ 12, Каля Ешилор 4 и, наверняка, таких зданий намного больше.
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