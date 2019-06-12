Умер актёр из сериалов "Санта-Барбара" и "Спасатели Малибу"

Актёр кино и телевидения Джим МакМуллан, известный своими ролями в сериалах "Санта-Барбара"и "Спасатели Малибу", скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По словам вдовы актёра Хелен, причиной смерти стало осложнение бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов), передает Life.

МакМуллан также снялся в таких сериалах, как "Даллас", "Молодые и дерзкие", "Секретный агент Макгайвер", а также в фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" и "Скоростной спуск".

Ранее сообщалось о смерти российского актёра Александра Кузнецова, который также снимался в "Санта-Барбаре".