В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

Первая после пожара мессе состоится в Нотр-Даме уже в субботу, 15 июня. Об этом со ссылкой на местную епархию пишет France 24 в среду, 13 июня.

Мессу проведет архиепископ Парижа Мишель Опети. В ней примут участие всего 20 человек, включая священников собора. Тем не менее, событие будет транслироваться в прямом эфире на французском телевидении, чтобы все христиане Франции могли принять участие, передает Корреспондент.

"Месса пройдет в боковой часовне с ограниченным количеством людей из очевидных соображений безопасности", - заявили в епархии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет отреставрирован полностью в течение пяти лет. Местная епархия ведет переговоры с городскими властями, чтобы согласовать режим, в котором в соборе смогу проходить религиозные служения.