Отключения воды в муниципии Кишинев

Потребители, проживающие на улицах Студенцилор и А. Матеевич в коммуне Ставчен, в четверг, 13 июня, останутся без водопроводной воды. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда будут выполняться работы по замене кранов и счётчиков воды.

С 09.00 до 16.00, в связи с выполнением плановых работ, водоснабжение будет приостановлено на улице Мэрцишорулуй в населённом пункте Ватра муниципия Кишинёв, передаёт IPN.

Также в среду, с 09.00 до 17.00, будет приостановлена подача воды на столичной улице Миорица, 3/1, 3/2 и 7/1. Как сообщает "Apă-Canal Chișinău", в связи с выполнением работ, запланированных компанией "Gas Natural Fenosa", возможно отключение электроэнергии, которое повлечёт за собой перерыв в подаче воды по соответствующим адресам.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.