Американская компания Facebook в рамках исследования рынка с целью улучшения своих собственных продуктов будет собирать данные о том, какие сторонние приложения используют владельцы смартфонов.
"Сегодня мы запускаем приложение для изучения рынка Study. Каждый, кто использует программу, получит вознаграждение за участие в исследовании", - сказано в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Facebook. Сумма компенсации не уточняется, передает ТАСС.
Как отмечает компания, Study необходима для сбора минимального количества информации, в которой Facebook нуждается "для создания более качественных продуктов". Программа, в частности, будет получать и анализировать сведения о том, какие приложения установлены на мобильных устройствах пользователей и сколько времени они за ними проводят. При этом, как заверили в Facebook, Study не собирает информацию о паролях, а также личные фото, видео и сообщения участников исследования.
Сначала приложение будет доступно в Google play только в США и Индии, но со временем, как ожидается, его смогут скачать жители и других стран.
Очередная попытка
Facebook не в первый раз запускает программы по сбору данных о предпочтениях пользователей. В августе прошлого года американский производитель электронных устройств Apple вынудил социальную сеть удалить из онлайн-магазина AppStore принадлежащий ей VPN-сервис Onavo Protect , посредством которого Facebook отслеживала, какие приложения популярны среди подписчиков.
В начала нынешнего года онлайн-портал TechCrunch обнародовал итоги собственного расследования, согласно которому Facebook с 2016 года платил пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по $20 в месяц за установку VPN-сервиса Facebook Research, дающего компании доступ к такой информации, как сообщения в социальных сетях и мессенджерах, адреса электронной почты, активность в интернете и местоположение. После этого Apple отозвала у социальной сети корпоративные сертификаты разработчиков, лишив ее права не только распространять Facebook Research через App Store, но и создавать любые приложения для внутреннего пользования в компании на мобильной платформе Apple.
В феврале TechCrunch сообщил, что Facebook решила прекратить применение следящих за подписчиками гаджетов бесплатных программ для исследования рынка.
Скандал с Cambridge Analytica
В США в последнее время уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбора и хранения личных сведений пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личную информацию десятков миллионов подписчиков Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.
Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.
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