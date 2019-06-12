ТОП-7 советов о том, как пережить жару

Летняя жара - серьезное испытание для организма человека, она нас изнуряет, мы становимся вялыми и малоактивными. Чтобы снизить негативное влияние солнца на организм, необходимо придерживаться простых правил.

В июне синоптики обещают аномально жаркую погоду, которая будет сменяться затяжными ливнями. Что поможет одолеть летний зной?



Питьевой режим



Чем выше температура воздуха, тем жарче организму, а значит он интенсивнее потеет и теряет воду, в среднем на 30% больше обычного. Поэтому компенсировать дефицит жидкости крайне важно. Сегодня медики рекомендуют пить воду из расчета 30 мл на 1 кг массы тела, а не 1,5 л.в день, как утверждали ранее в специализированной литературе, передает Корреспондент.



Соответственно, если для женщины с массой тела 50 кг полутора литров воды в день будет достаточно, то для дамы, у которой уже 60 кг, норма составляет 1,8 л. Мужчинам следует выпивать не менее 2-2,5 л. за сутки.



В суточный объем воды не включаются напитки, например, чаи. Кстати, пить чай в жаркий период даже рекомендуют, в то время, как ледяную воду наоборот - не советуют. Дело в том, что теплые напитки лучше охлаждают организм.



Стоит заваривать травяные чаи, полезно пить зеленый чай.

Идеальный вариант - напитки или вода комнатной температуры, пить все небольшими глотками. От сладких газированных напитков в летнюю жару надо отказаться полностью.



Питание



Летом 50% дневного рациона должны составлять овощи и фрукты, многие из которых водянистые, а значит косвенно пополняют количество жидкости в организме.



Предпочтение также следует отдать сезонным продуктам, меньше употреблять жирных, сладких, кислых, соленых и острых блюд, количество употребляемого мяса надо свести к минимуму. В летнюю жару хорошо переносятся кисломолочные продукты, но следует внимательно следить за их качеством, поскольку они скоропортящиеся.



Человеку будет полезно контролировать свой рацион, если он съел много жирного или сладкого либо просто переел, значит объем выпиваемой жидкости надо увеличить.

В летнюю жару скажите “нет” фастфуду.



Контроль температуры воздуха



В помещении комфортной считается температура воздуха +18…+24С, при этом влажность не должна превышать 40-60%. Важно избегать сквозняков.



Отдельное внимание уделяют кондиционированию воздуха в доме. Многие забывают, что кондиционеры только охлаждают воздух, но никак его не освежают. Поэтому все комнаты в доме надо систематически проветривать.



Находится под прямой струей от кондиционера чревато простудами, а резкое переохлаждение может спровоцировать даже серьезное заболевание. При установке температуры на кондиционере ориентируются на уличную, и устанавливают с разницей в пределах 10 градусов ниже.



На улице комфортно находится тогда, когда стрелка термометра остановилась на +28С, если же температура больше, в идеале лучше ограничить пребывание на солнце и не проводить на жаре никаких работ.



Если избежать этого нет возможности, то работать под палящим солнцем необходимо с перерывами. Например, после 20-минутной работы, делать 10-минутный тайм-аут. Дольше полутора часов под активным солнцем находится уже опасно для здоровья.

Пик солнечной активности с 11:00 до 16:00.



Водные процедуры, гигиена



Известно, что пот сам по себе не имеет никакого запаха, но после его выделения и смешивания с токсинами и бактериями, которые находятся на поверхности кожи, он приобретает неприятный запах. В летнюю жару обязательны ежедневные водные процедуры с использованием натуральных косметических средств с показателем PH - 5.5.



Летом велик риск кишечных инфекций. Поэтому моют руки не только перед едой, но и помимо этого несколько раз в день. Продукты употребляют только свежими, с хорошим сроком годности.



Исключение/сведение к минимуму употребление алкоголя



Крепкие алкогольные напитки в жару надо категорически исключить. Если и пить алкоголь, то сухие вина, которые допускаются к разведению негазированной водой. Любимое сильным полом пиво и дамами шампанское лучше выпить когда жара спадет. Дело в том, что эти напитки молниеносно всасываются в кровь, провоцируя потоотделение, в результате - обезвоживание.



Что одевать в жару на улицу



Правильная одежда в жару - залог здоровья, а значит покупая летние вещи присматриваются к качеству материала. Предпочтительно носить вещи из хлопка, льна или шелка свободного кроя.

Поскольку сосуды головного мозга чувствительны к прямым солнечным лучам, обязательное условие пребывания в жару под солнцем - наличие головного убора.



Девушки могут подчеркнуть неповторимый стиль с помощью красивой шляпки любого фасона, мужчины надевают бандану, кепку с длинным козырьком либо шляпу с узкими полями.



Аксессуары



Перед началом сезона стоит приобрести 2 главных аксессуара - веер и зонт. Первый - функциональный аксессуар, который поможет охладить лицо, шею, плечи - наиболее уязвимые части тела. Для лета будет уместным красивый зонт пастельных оттенков, который станет не только частью образа, но и спасет от палящего солнца. Незаменим летом и пляжный зонт, его можно установить во дворе или дачном участке.



Отдельное место в списке аксессуаров занимают солнечные очки. Интересно, что этот аксессуар первыми использовали на крайнем севере, с их помощью охотники защищали глаза от слепящих солнечных лучей, которые отражались от снега. Хорошие солнечные очки имеют высокую степень УФ-защиты, к тому же будут оберегать от возможных заболеваний глаз.



Признаки солнечного удара, как помочь при тепловом ударе



Солнечный удар является реакцией организма на внезапное повышение температуры.



Симптомы теплового удара:



-кожа тела краснеет, может быть горячей и сухой;

-появляется одышка, учащается дыхание;

-чувствуется слабость, головокружение, наблюдаются зрительные галлюцинации (“мурашки” перед глазами и т.д.);

-учащается или наоборот фиксируется слабый пульс.

-тошнит или начинается рвота;

-в тяжелых случаях наступает потеря сознания.



Что делать при тепловом ударе:



-сразу вызвать врача;

-до приезда медиков, обеспечить охлаждение организма, переместиться в прохладное место;

-находиться в горизонтальном положении на спине (при рвоте положить больного/лечь на бок);

-ослабить тесную одежду, обеспечить приток свежего воздуха;

-поместить на лоб и под затылок холодные компрессы, протереть лицо и шею прохладной водой, можно принять прохладную ванну.