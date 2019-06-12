NASA будет использовать новый вид топлива для ракет

С помощью нового топлива NASA планирует улучшить производительность ракет на 50%. Это станет особенно полезным для миссий на Луну и Марс.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начнет использовать новый вид топлива. Это ускорит процесс подготовки ракет-носителей и сделает их запуски более безопасными и эффективными. Об этом накануне сообщил сайт NASA.

Отмечается, что основой топлива в большинстве современных ракет-носителей является гидразин – бесцветная и очень токсичная жидкость. Из-за повышенного уровня опасности инженеры тратят больше времени на подготовку ракет к запускам и непосредственно их заправку топливом, передает Корреспондент.

Однако в NASA нашли новый более безопасный заменитель топлива на гидразине – нитрат гидроксиламина, который поджигается благодаря окислителю. Это химическое соединение не только не является токсичным, но и более эффективно, чем топливо, используемое сейчас.

Утверждается, что с помощью нового топлива NASA планирует улучшить производительность ракет на 50%. Это станет особенно полезным для миссий на Луну и Марс. Ракеты смогут транспортировать груз на большие расстояния и при этом тратить меньше топлива.

Ожидается, что новое топливо протестуют уже в конце этого месяца. Ожидается, что 24 июня некоммерческая организация Планетарное сообщество Green Propellant Infusion Mission (GPIM) отправит солнечный парус LightSail-2 на ракете компании SpaceX Falcon Heavy.

Ранее NASA в прямом эфире начала трансляцию сборки марсохода Mars 2020. Аппарат должен начать свою миссию в 2020 году. На Марс его доставит ракета Atlas V-541 для изучения пород и поиска следов микроорганизмов.