В Молдове зарегистрировано три новых случая бешенства

На территории Республики Молдова было зарегистрировано 3 случая бешенства у животных, подтвержденных анализами.

Первый случай был зарегистрирован у ласки в Глодянском районе, еще два были зафиксированы у крупного рогатого скота в Страшенском районе.

В то же время в Румынии, Украине, Польше, Латвии за последние 10 дней были зарегистрированы новые случаи заражения африканской чумой свиней.