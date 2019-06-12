Внутри тысячи кристаллов: туристам впервые разрешат посещать уникальную пещеру в Испании

Туристам впервые разрешат посещать уникальную пещеру в Испанию, расположенную под небольшим городком Пульпе в автономном сообществе Андалусия.

Каждый сантиметр пещеры сияет. Это происходит из-за геологических образований - жеодов. Они возникают, когда пустоты в горной породе заполняют минеральные вещества, пишет УНИАН.

Размеры пещеры небольшие - длина восемь метров, а высота лишь два. Чтобы попасть в нее, туристам нужно сперва пройтись по заброшенной шахтой, которую сейчас ремонтируют и укрепляют. Ранее на этой шахте добывали серебро.

Первые туристы смогут зайти в пещеру уже в июле, а вовсю туристическая достопримечательность должна заработать осенью.





