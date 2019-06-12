Ежегодно в молдавских лесах собирают десятки тонн лекарственных трав

В молдавских лесах ежегодно собирают десятки тонн лекарственных трав и других растений, которые затем экспортируют в Украину, Беларусь, Германию и Польшу. Иностранные фармацевты изготавливают из них таблетки, мази и другие препараты.

В Шолданештском районе сезон сбора лекарственных растений начался в конце мая. В нем участвуют более 30 человек.

"Ежедневно мы собираем по 50 килограммов цветов бузины. Это лекарственное растение, которое помогает и при кашле и многих других болезнях."

Леса в Шолданештском районе занимают 15 гектаров.

"Сейчас мы собираем цветы бузины. Они уже заканчиваются, осталось еще около 10 %. Затем придет сезон цветов липы, зверобоя и тысячелистника", - сказал представитель Зеленхоза Шолданешт Валерий Миронов.

В прошлом году Зеленхоз Шолданештского района выручил с продажи лекарственных растений и лесных ягод более миллиона леев.

"Мы специализируемся, в основном, на трех-четырех хорошо оплачиваемых видах. Сейчас это хвощ полевой, тысячелистник, липа и цветы бузины", - сказал представитель Зеленхоза Шолданешт Анатолий Кожокарь.

В этом году специалисты планируют увеличить объем на треть.

"В прошлом году подразделения агентства Moldsilva собрали 59 тонн лекарственных растений. В этом году запланировали собрать 77 тонн", - сказал главный специалист агентства Moldsilva Валерий Чиботару.

В прошлом году доходы агентства Moldsilva от продажи лекарственных растений и лесных ягод достигли семи миллионов леев.