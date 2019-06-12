Унионисты организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе

"С днем рождения! Уезжайте домой!". С такими сообщениями пришли молодые люди из ассоциации "UNIREA - ODIP" к посольству России в Кишиневе. Унионисты организовали флешмоб по случаю Дня России.

"Мы пришли помочь предателю Додону собрать его чемодан и покинуть страну. Он организовал варварский акт вторжения в страну и хочет отдать ее Путину. Два года ездил в Москву мыть ботинки Путину".

"Мы будем приходить сюда, пока он не уедет. В прошлые года мы приходили с крестами, в прошлый год с ведрами с красной водой, сегодня с пустым ведром, куда собираем деньги на билет русской армии и на автомат Калашникова, оружие, которым были убиты молдаване.

Россия - оккупант, которая не выводит свои войска. Мы осуждаем визит Козака, который хочет федерализации. Как и Рогозин он должен быть объявлен персоной нон-грата, пока не выведут российские войска", - сказал Влад Билецкий, председатель ассоциайции "UNIREA - ODIP".

Так же унионисты напомнили, что вооруженные силы государства должны защищать страну и граждан от внешней агрессии и оккупации, но никак не оккупировать другие государства.