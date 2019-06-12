В Черном море замечен дельфин-мутант

У берегов Крымского полуострова заметили аномального дельфина с мутацией хвостового плавника

На фото видно, что у него есть лишняя «лопасть» хвоста, сообщает Вести-UA.

Специалисты отметили, что лопасть является не следствием повреждения хвоста, а именно пороком развития. По их словам, подобная аномальная особенность еще не была зафиксирована нигде в мире.

«Существует некоторый (стоит добавить, небольшой) объем данных касательно зафиксированных мутаций среди китообразных, однако именно такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире», — отметили представители организации Безмятежное Море.

Они также заявили, что до этого встречались аномалии позвоночника, как например, врожденный сколиоз, а также костей черепа, наличие лишней пары плавников в хвостовой части тела и другие. Также известно о случаях «сиамских близнецов».

Специалисты подчеркнули, что, аномалия плавника не доставляет дельфину больших неудобств и по скорости плавания он не уступает другим особям своего вида.