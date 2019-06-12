Онкологи назвали четыре привычки, ведущие к раку

Американские онкологи указали на взаимосвязь между некоторыми привычками и статистикой раковых заболеваний. Среди опасных привычек - пристрастие к горячим блюдам и кофе с утра

Горячая еда и напитки. У людей, которые имеют привычку употреблять еду и напитки погорячее, увеличивается вероятность заболеть раком пищевода и слизистой оболочки полости рта. Эксперты призывают не пить чай и не употреблять кушанья, температура которых превышает 60 градусов, передает MedikForum.

Утренний кофе. Во время прожарки кофейных зерен образуются канцерогены, которые способны накапливаться в организме. Употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких даже у некурящих людей, - к такому выводу пришла Американская ассоциация исследователей рака, проанализировав данные 1,2 миллиона человек.

Мясо каждый день. Привычка есть каждый день красное мясо и в особенности продукты его переработки , как показывают исследования, увеличивают риск преждевременной смерти на 43% - в том числе от возникающих онкологических болезней. Наиболее вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – с ним ученые связывают в четыре рака более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Активность по ночам. Недосыпы и привычка бодрствовать до очень позднего времени способствуют недостаточной выработке гормона мелатонина, который отвечает за естественные суточные ритмы человека. Именно с его нехваткой многие исследователи связывают развитие опухолевых процессов в организме. В частности, по мнению онкологов, нехватка гормона мелатонина повышает риск заболевания раком груди.