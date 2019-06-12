Настоящую прядь волос Бетховена оценили в $15 000

На аукцион выставлена прядь волос немецкого композитора Людвига ван Бетховена, которую тот подарил своему современнику.

В одном из аукционных домов Великобритании рассчитывают продать волосы великого композитора XIX века за $15 000 — 19 000. В истории артефакта упоминается, что Бетховен подарил его Антону Хальму для его супруги, пишет Моя Планета.

Композитор передал ему их лично, заявив, что другая прядь, которую Хальм приобрел у третьей стороны, срезали с козы. Лот выставят на аукцион во вторник.