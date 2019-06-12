Бездомный продолжил учебу в университете спустя 40 лет

Мужчина поступил в ВУЗ в 1970-х годах, но вынужден был покинуть учебу, когда до окончания оставался один семестр.

В Университет Техаса в Остине зачислили бездомного, который начал обучение в заведении 40 лет назад. Об этом сообщает Spectrum news.

Зимой 2019 года студент-журналист Райан Чендлер заметил, что возле университета постоянно появляется один бездомный. Парень решил поговорить с мужчиной для студенческого проекта о тяготах людей, вынужденных жить на улице, передает Корреспондент.

Чендлер узнал, что бездомный по имени Дэвид Картер поступил в этот университет в 1970-х и получал стипендию. Мужчина учился на искусствоведа, и когда ему оставался один семестр к получению диплома, серьезно травмировал руку и был вынужден покинуть учебу.

После этого Катер начал употреблять таблетками, борясь с шизофренией и оказался на улице.

Студент написал об истории Картера, и статья вызвала резонанс. Один из выпускников университета оплатил обучение 67-летнего бездомного, и его приняли в ВУЗ. Из-за изменения учебной программы Картеру придется отучиться минимум четыре семестра.

Сам мужчина говорит, что хочет провести остаток жизни за исследованиями и написанием книг, а образование поможет ему в этом.