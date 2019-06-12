Сбежал любимый кот Алибасова, объявлена награда в 800 тысяч

Кот Бари Алибасова, канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал из квартиры продюсера вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

— Все двери были открыты. Как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры, — пояснил Бари Алибасов — младший.

Сын основателя группы "На-На" обратился к общественности с просьбой сообщить о местонахождении животного, если его кто-то видел. За информацию он пообещал крупное вознаграждение, передает life.

— Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное — найти. Вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике гарантирую, — заявил сын продюсера.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, однако временно потерял речь и забыл своё имя. Ещё три дня продюсер должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы они исключили все риски.