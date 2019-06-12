Медики объяснили, почему опасно есть мороженое в жару

Употреблять лакомство стоит медленно и слегка подтаявшим, а напитки пить небольшими глотками, отмечают медики.

Немецкие врачи заявили, что употребление ледяного мороженого в жару вызывает дополнительный стресс у организма.

Во время употребления этого лакомства происходит резкое охлаждение глотки, гортани и верхних дыхательных путей, а также усиливается активация вирусов и бактерий, находящихся в носоглотке.Холодный десерт нужно есть медленно и слегка подтаявшим, передает Lenta.

Летом чаще всего в организме могут быть снижены иммунные ресурсы в связи с необходимостью адаптации к жаркой погоде. В результате инфицирования патогенами употребление мороженого может привести к развитию многих заболеваний.

Медики отмечают, что употреблять прохладные напитки стоит небольшими глотками, и в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, воде с лимоном, ягодами или фруктами и отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей из-за наличия в них большого количества сахара, жира и ароматизаторов.