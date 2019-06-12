Непогода привела к росту числа вызовов в единую службу 112

Горячая пора у операторов единой экстренной службы. За последние пару недель в стране больше десяти раз объявляли штормовые предупреждения. В такие дни число обращений увеличивается на 20%, то есть в среднем поступает на две тысячи звонков больше.

"Поврежденные крыши, затопленные дома, упавшие деревья. Бывают случаи, когда отправляем всех сразу - спасателей, скорую, полицию для проверки. Сложно, потому что мы сопереживаем звонящим. Но нужно сохранять хладнокровие".

"В случае чрезвычайных ситуаций звонков всегда больше. Люди отзывчивые, звонят, когда видят, что кому-то нужна помощь. Это радует".

Работу службы постоянно мониторит министерство экономики и инфраструктуры.

"Для нас важно, чтобы в сложных и даже критических ситуациях служба действовала в нормальном режиме. Я проверил, как здесь работали во время сильных дождей. Мы хотим удостовериться, в кризисных ситуациях служба работает эффективно", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Операторы говорят, что летом растет и число ложных вызовов.

"Это 65-75% общего числа ежедневных звонков. Операторы теряют время, объясняясь со звонящими. Таких звонков становится больше во время школьных каникул. Но, к сожалению, есть и взрослые, которым кажется, что это весело", - сказала глава управления службы 112 Каролина Склифос.

Единая служба экстренной помощи 112 была запущена в марте прошлого года. За год операторы приняли свыше четырёх миллионов звонков.