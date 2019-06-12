СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.

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