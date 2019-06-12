Мать забыла сына в аэропорту

Мама обнаружила, что ее 24-летнего сына с аутизмом не было на борту самолета, когда вышла в аэропорту Уэльса.

Никола Парди и ее дети — Джек, 24 лет, Алекс, 12 лет и Дарси, 11 лет — 28 мая отправились в недельный тур по Криту и 4 июня должны были в полном составе вернуться домой. Однако этого не произошло, передает Рамблер.

Буквально за полчаса до посадки Джеку, который страдает аутизмом, стало плохо, и врач из медпункта аэропорта забрал молодого человека, пообещав маме, что, как только доктора окажут Джеку помощь, они посадят его в самолет.

Однако когда Никола поднялась на борт, предназначенное ее сыну место было пустым. Женщина предположила, что врач посадил Джека на место первого класса, и не стала бить тревогу.

Но после выдачи багажа, уже в Уэльсе, мама поняла, что ошиблась, не обратившись к стюардам с вопросом о ее мальчике.

В результате женщина выяснила, что Джек так и не попал на борт самолета, и остался в Греции — без денег, мобильного телефона и документов.

Миссис Парди была в ужасе.

"Должно быть, он был страшно напуган и подумал, что мы его бросили",

— сообщила она The SUN.

Турфирма, организовавшая поездку семье, посадила Джека на ближайший доступный рейс, а затем заказала ему такси из Кардиффа в Суонси, где проживает мисс Парди с детьми.

Женщина рассказала, что ее старший ребенок был сильно напуган, и им предстоит долгая реабилитация.