Аптечка в дорогу: какие лекарства взять с собой в поездку

Когда мы планируем путешествие, в первую очередь выбираем самый лучший купальник, если едем в теплые страны, или с энтузиазмом ищем развлечения поближе к отелю. Однако любые сборы в дорогу, особенно, когда ваше путешествие длится больше недели, стоит начинать со сбора аптечки. Многие пренебрегают этим правилом, и очень зря.

Почему аптечка так важна?

Есть несколько причин для того, чтобы перед отъездом посетить аптеку на предмет всего необходимого:

— Не всегда все наши проблемы можно решить с помощью страховки: ваш случай может оказаться нестраховым или у вас не будет возможности связаться с агентом.

— Аптека далеко не всегда в пешей доступности.

— Вы должны ориентироваться в международных названиях лекарств.

— Такого лекарства может просто не оказаться.

Какие же основные виды лекарств могут «спасти» ваш отдых в чрезвычайной ситуации?

Напомним, что даже самые простые препараты должны быть назначены вашим лечащим врачом, не пытайтесь подобрать их самостоятельно, передает Рамблер.

Перечень основных групп препаратов, которые стоит взять с собой:

— Средства дезинфекции.

— Пластыри, бинты и вата.

— Обезболивающие средства.

— Средства от простуды.

— Антибиотики (если вы уезжаете на долгий срок).

— Сорбенты.

— Антигистаминные препараты.

— Средства от укачивания.

— Солнцезащитные средства (если вы планируете проводить много времени на солнце).

Нужны ли прививки?

В некоторых случаях, без справки о вакцинации к вам могут возникнуть вопросы на таможне. Вам необходимо заранее ознакомиться с правилами въезда в ту или иную страну.

Однако важны даже не проблемы с въездом, а те инфекции, которые вы можете подхватить, если вовремя не побеспокоитесь о защите. Основными регионами, которые должны озаботить вас вопросом необходимости вакцинации, страны Африки, Латинской Америки и некоторые азиатские страны.

Если ваше путешествие не предполагает выезда за границу, вместо этого вы предпочитаете походы по лесам нашей страны, не будет лишним поинтересоваться у своего лечащего врача, стоит ли делать прививку от энцефалита, который вызывает укус клеща.

Советы "на дорожку"

За рубежом постарайтесь пить только бутилированную воду: во многих странах питьевая вода из под крана и даже во многих кафе непригодна для желудка человека. Кроме того, всегда мойте фрукты и овощи перед употреблением, а еще лучше — употребляйте их после того, как повар проведет их тепловую обработку.

Не будет лишним взять с собой флакончик антибактериального геля, который выручит вас перед приемом пищи там, где не будет возможности помыть руки.