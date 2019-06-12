В Бельгии мужчины и женщины организовали чемпионат по метанию дамских сумок

В бельгийском городе Гент состоялся необычный чемпионат по метанию, однако предметами "спорта" оказались женские сумки. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Известно, что в необычном соревновании приняли участие и мужчины, и женщины. К "сумкам-снарядам" требований не было, передает Mig news.

Всего в чемпионате приняли участие 500 участников. Рекорд по дальности метания установили мужчины - 27 метров. Женский рекорд составил 22 метра.