Додон пытается стереть доказательства узурпации власти. Неопровержимые доказательства

Додон пытается стереть следы, подтверждающие его узурпацию власти. Пресс-релиз от 22 мая на сайте президентуры, в котором Додон объявил о том, что крайний срок создания парламентского большинства - 7 июня, подвергся цензуре.

Абзац, подтверждающий, что фактический лидер ПСРМ прекрасно осознавал, что именно 7 июня истекает законный срок, был изменён. А дата - полностью стёрта.

Несмотря на это в кэш Google остался оригинальный вариант, и убедиться в этом может каждый.

Кроме того, вариант БЕЗ цензуры остался и на сайте телеканала НТВ, принадлежащего социалисткам, а так же на странице Facebook Додона. В приложении - подтверждение тому, на случай, если по указанию Додона и эти варианты будут изменены.

Напомним, 22 мая Игорь Додон признал, что крайний срок для создания парламентского большинства и утверждения правительства - 7 июня. Это заявление он сделал в публичных выступлениях 22 мая.

«Вероятнее всего, осталось всего 2 недели до 7 июня. И если за это время депутаты не найдут консенсус и не создадут парламентское большинство, тогда президент РМ будет вынужден распустить парламент, а депутаты взять на себя ответственность за последствия досрочных выборов»,- говорил тогда Игорь Додон.