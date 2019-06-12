Токсичные привычки которые есть у каждого знака зодиака

Зная знак зодиака партнера, вы будете готовы к неприятным сюрпризам и не дадите себя в обиду.

Овен утомителен в своем постоянном желании выяснять отношения на повышенных тонах и неумении идти на компромисс. Чтобы вы ни делали, Овен будет пытаться вывести вас из себя любым способом. Если вы дорожите этими отношениями, старайтесь не вовлекаться в дискуссию, в противном случае – отдалитесь, передает Рамблер.

Телец все меряет деньгами и считает, что все ему должны. Самое страшное, если это ваш клиент. Будьте готовы к критике и обвинениям в некомпетентности. И все это ради того, чтобы выбить максимальную скидку или не заплатить вовсе. Если же вдруг Телец оказал услугу вам, настройтесь на долгий торг и пересчет сметы не в вашу пользу.

Близнецы славятся перепадами настроения, но особенно "токсичными" они становятся, когда заскучают. В такие моменты они могут пуститься во все тяжкие, и их не будет беспокоить, что это портит нервы близким. Зная это,берегите свою нервную систему.

Рак очень эмоционален, но его страсти бушуют внутри, редко вырываясь наружу. Он – знатный самоед. Следствием этого является сильная тревожность, которой Рак изводит не только себя, но и окружающих. Медитируйте!

Лев считает себя лучше и умнее окружающих, и такое самомнение не может не раздражать. Можно относится к этому с юмором, можно доказывать его неправоту, но, если вы чувствуете, что готовы сорваться, а ничего в поведении Льва не меняется, дистанцируйтесь.

Дева "токсична" своей критичностью и правильностью. Чтобы вы ни сделали, довольны вами никогда не будут, потому что идеально у вас не получится. Общаясь с Девой, перестаньте переживать по поводу своих способностей – проблема не в вас, просто Дева так видит.

Весы не просто подвержены перепадам настроения, они еще и ненавидят ответственность. Все свои неудачи и недовольства Весы перекладывают на ближайшее окружение. Ваша задача – не поддаваться и не относить "эмоциональные качели" на свой счет.

Скорпион – самый токсичный знак зодиака. После общения с ним, если вы не ощутите полный упадок сил, то настроение точно будет испорчено. Имейте ввиду, что Скорпион - виртуозный манипулятор и может надавить на больное, чтобы получить желаемое. Держитесь от таких людей подальше!

Стрелец опасен тем, что ради своих интересов пойдет по головам, прикрываясь при этом избыточной коммуникабельностью. Будьте внимательны, если Стрелец – ваш коллега. Он может фонтанировать идеями, изматывать постоянным общением и дожидаться вашего промаха, чтобы подставить.

Чтобы Козерог не стал "токсичен", не нарушайте привычный ему уклад жизни. Если же по какой-то причине это произошло, всеми силами постарайтесь успокоить и сбалансировать ситуацию. В противном случае Козерог может выйти из себя и стать непредсказуемым.

Водолей обычно находится в своей внутренней рефлексии и «токсичен» тем, что рассказывает окружающим о своем несовершенстве и неправильных поступках, совершенно не думая о последствиях откровений. Старайтесь соблюдать дистанцию в общении и не втягивайтесь в дискуссию.

Рыбы легко втираются в доверие, изображая беспомощность. Они умеют вызвать жалость и вынудить окружающих оказать помощь и поддержку. Рыбы любят использовать людей в своих целях. Будьте бдительны, потому что в один прекрасный момент вы поймете, что они сидят на вашей шее, и вы же виноваты в том, что мало для них делаете.