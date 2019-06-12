Зная знак зодиака партнера, вы будете готовы к неприятным сюрпризам и не дадите себя в обиду.
Овен утомителен в своем постоянном желании выяснять отношения на повышенных тонах и неумении идти на компромисс. Чтобы вы ни делали, Овен будет пытаться вывести вас из себя любым способом. Если вы дорожите этими отношениями, старайтесь не вовлекаться в дискуссию, в противном случае – отдалитесь, передает Рамблер.
Телец все меряет деньгами и считает, что все ему должны. Самое страшное, если это ваш клиент. Будьте готовы к критике и обвинениям в некомпетентности. И все это ради того, чтобы выбить максимальную скидку или не заплатить вовсе. Если же вдруг Телец оказал услугу вам, настройтесь на долгий торг и пересчет сметы не в вашу пользу.
Близнецы славятся перепадами настроения, но особенно "токсичными" они становятся, когда заскучают. В такие моменты они могут пуститься во все тяжкие, и их не будет беспокоить, что это портит нервы близким. Зная это,берегите свою нервную систему.
Рак очень эмоционален, но его страсти бушуют внутри, редко вырываясь наружу. Он – знатный самоед. Следствием этого является сильная тревожность, которой Рак изводит не только себя, но и окружающих. Медитируйте!
Лев считает себя лучше и умнее окружающих, и такое самомнение не может не раздражать. Можно относится к этому с юмором, можно доказывать его неправоту, но, если вы чувствуете, что готовы сорваться, а ничего в поведении Льва не меняется, дистанцируйтесь.
Дева "токсична" своей критичностью и правильностью. Чтобы вы ни сделали, довольны вами никогда не будут, потому что идеально у вас не получится. Общаясь с Девой, перестаньте переживать по поводу своих способностей – проблема не в вас, просто Дева так видит.
Весы не просто подвержены перепадам настроения, они еще и ненавидят ответственность. Все свои неудачи и недовольства Весы перекладывают на ближайшее окружение. Ваша задача – не поддаваться и не относить "эмоциональные качели" на свой счет.
Скорпион – самый токсичный знак зодиака. После общения с ним, если вы не ощутите полный упадок сил, то настроение точно будет испорчено. Имейте ввиду, что Скорпион - виртуозный манипулятор и может надавить на больное, чтобы получить желаемое. Держитесь от таких людей подальше!
Стрелец опасен тем, что ради своих интересов пойдет по головам, прикрываясь при этом избыточной коммуникабельностью. Будьте внимательны, если Стрелец – ваш коллега. Он может фонтанировать идеями, изматывать постоянным общением и дожидаться вашего промаха, чтобы подставить.
Чтобы Козерог не стал "токсичен", не нарушайте привычный ему уклад жизни. Если же по какой-то причине это произошло, всеми силами постарайтесь успокоить и сбалансировать ситуацию. В противном случае Козерог может выйти из себя и стать непредсказуемым.
Водолей обычно находится в своей внутренней рефлексии и «токсичен» тем, что рассказывает окружающим о своем несовершенстве и неправильных поступках, совершенно не думая о последствиях откровений. Старайтесь соблюдать дистанцию в общении и не втягивайтесь в дискуссию.
Рыбы легко втираются в доверие, изображая беспомощность. Они умеют вызвать жалость и вынудить окружающих оказать помощь и поддержку. Рыбы любят использовать людей в своих целях. Будьте бдительны, потому что в один прекрасный момент вы поймете, что они сидят на вашей шее, и вы же виноваты в том, что мало для них делаете.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md