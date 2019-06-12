Выпускники медицинского университета принесли клятву Гиппократа

Более 600 молдавских выпускников Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану приняли в среду, 12 июня, клятву Гиппократа в рамках праздничного мероприятия, организованного в Национальном дворце им. Николая Сулак.

Молодые люди поклялись следить за здоровьем пациентов, независимо от их национальности, религии, этнической принадлежности, политических взглядов или социального статуса.

В ходе церемонии ректор ГУМФ Ион Абабий заявил, что принятие клятвы знаменует собой начало пути для выпускников. Путь с большими обязанностями, а также с удовлетворением от победы над болезнями. "Вы стали представителями гуманной профессии, которая требует хорошо развитых практических знаний и навыков и полной самоотверженности, ответственности и жертвы", - сказал ректор.

Ион Абабий отметил, что диплом, полученный выпускниками, дает им право учиться в резидентуре или участвовать в национальной системе здравоохранения в соответствии с профессиональной подготовкой. В то же время у них есть возможность продолжить учебу и за рубежом, потому что диплом об интегрированном образовании ГУМФ признан в большинстве стран мира. Ректор говорит, что после окончания вуза молодых медиков ждут в медицинских учреждениях по всей стране для оказания медицинской и фармацевтической помощи всем людям. "С этого момента вы становитесь частью системы общественного здравоохранения Молдовы, которую мы намерены сделать устойчивой, эффективной, способной обеспечить справедливость и доступ всех соотечественников к качественным услугам"- отметил ректор ГУМФ.

Председатель Лиги врачей Молдовы Георге Гидирим заявил, что молодые люди должны осознать, что окончили один из лучших университетов бывшего СССР и в настоящее время европейского пространства, а полученные ими дипломы откроют дороги в Молдове и в других странах. Он призвал выпускников не забывать родителей, в том числе духовных, которые ежедневно трудились, чтобы они развивались, передает IPN.

Одна из выпускников медицинского факультета Кэтэлина Олару выразила благодарность преподавателям, заявив, что они были образцом поведения и профессионализма. Девушка призвала своих коллег сохранить свое достоинство, быть внимательными к людям, не идти на компромиссы, быть строгими и чуткими. „Давайте достойно выполнять нашу работу”, - сказала выпускница.

Другая выпускница Марианна Нугай отметила, что для нее этот день является днем радости и исполнения желаний. Она говорит, что в течение шести лет упорно училась, но, в конце концов, увидела реализованную мечту. Девушка говорит, что, учитывая нехватку медицинских работников, она хотела бы остаться в стране, но нестабильность и другие обстоятельства заставляют ее смотреть на другие возможности за пределами страны.

Адриан Вырлан выступил от имени своих коллег с Фармацевтического факультета, отметив, что они готовы следовать своим идеалам, служить на благо здоровья сообщества, в котором они живут. Он также говорит, что профессия врача делает их ближе к людям и их страданиям. „На выбранном пути мы намерены продвигать настоящие ценности людей в белых халатах, находящихся на службе человечества. Медицина - это любовь к людям”, - заявил в заключение молодой человек.

Из 632 молдавских выпускников, для национальной системы здравоохранения были подготовлены 415 специалистов в области медицины, 102 в стоматологии, 89 фармацевтов и 26 специалистов в области профилактической медицины.