Страшная авария на Ботанике: Врачи рассказали о состоянии пострадавших после наезда автомобиля

55-летний мужчина погиб, еще три человека, в том числе двухлетний ребенок, оказались в больнице после того, как машина на полном ходу въехала на остановку. Авария произошла на Ботанике этим утром. Очевидцы говорят, что автомобиль выбросило на тротуар после столкновения с другой машиной.

"Я ждала транспорт на остановке. Рядом со мной стоял мужчина. Машины серого цвета столкнулась с другой машиной светлого цвета, а после выехала на бордюр и в остановку, сбила мужчину, и на меня чуть чуть наехала. Мужчину, который стоял рядом со мной, забрала скорая, а второй скончался. Так же женщина с ребенком были госпитализированы", - рассказала очевидец.

Два пострадавших - мужчина и женщина, госпитализированы в Институт скорой помощи в тяжелом, но стабильном состоянии. Ребенка отвезли в больницу имени Игнатенко.

"Ребенок в сознании. У него ушиб органов брюшной полости. Жизнь пациента вне опасности", - сказала глава отделения больницы им. Игнатенко Татьяна Ковальски.

22-летний водитель машины с прессой говорить отказался. Его пассажир рассказал о случившемся.

"Мы ехали по второй полосе, в это время нам на встречу выехал белый микроавтобус. Водитель затормозил и машину занесло. А микроавтобус уехал", - рассказал пассажир.

Ведется расследование. Виновному грозит до семи лет тюрьмы.