Столкновения в Гонконге: полиция стреляет по демонстрантам резиновыми пулями

Полиция Гонконга приступила к силовому разгону демонстрантов, уже несколько дней протестующих против предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. На рассвете среды люди в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий.

Полиция применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули. В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая, передает BBC.

На среду было назначено второе чтение документа, однако в связи с событиями парламент Особого административного района Гонконг отложил заседание, заверив при этом, что оно состоится в ближайшее время.

Власти Китая настаивают на скорейшем принятии закона, и ожидается, что это произойдет в ходе голосования 20 июня.

"Действия (протестующих) вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе нам придется применить силу", - говорится в заявлении полиции Гонконга.