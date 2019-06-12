Нервные собаки бывают только у нервных владельцев

Похоже, что домашние собаки не только являются "лучшими друзьями человека", но и зеркалят наше психическое состояние, что в некоторых случаях вредно для их здоровья.

Шведские исследователи изучили 58 собак — 33 шелти и 25 бордер колли — а также их владельцев. Отобранные собаки были сбалансированы по полу и уровню активности. Личность собак и владельцев оценивалась с помощью стандартизированных тестов (владельцы заполняли анкету личности собаки от имени своего питомца).

Похоже, что домашние собаки не только являются "лучшими друзьями человека", но и зеркалят наше психическое состояние, что в некоторых случаях вредно для их здоровья, передает Вести.

Шведские исследователи изучили 58 собак — 33 шелти и 25 бордер колли — а также их владельцев. Отобранные собаки были сбалансированы по полу и уровню активности. Личность собак и владельцев оценивалась с помощью стандартизированных тестов (владельцы заполняли анкету личности собаки от имени своего питомца).

Исследователи измеряли уровень гормона кортизола в шерсти собак и волосах хозяев в течение года. Кортизол является достоверным показателем физиологического стресса, а измерение его в волосах хорошо показывает долгосрочные тенденции уровня стресса, поскольку волосы растут медленно (около 1 см в месяц), постепенно поглощая циркулирующие вещества из крови.

Результаты показали значительную корреляцию между уровнем кортизола человека и собаки в течение года. У 57 собак в летний период и у 55 собак зимой уровень кортизола соответствовал уровню их владельцев. Это означает, что у животных уровень стресса повышался и падал в унисон с их хозяином. И в целом, стресс был выше у тех собак, чьи владельцы показали повышенный долгосрочный уровень кортизола.

На эту корреляцию не влиял уровень активности собаки или ее личность. Некоторая разница наблюдалась в зависимости от пола: у собак женского пола была выявлена более сильная связь с уровнями напряжения владельца по сравнению с собаками мужского пола.

Собаки — разумные животные и для них повышение кортизола, как и для нас, означает, в первую очередь, неприятные эмоции. Когда собака регулярно испытывает негативные эмоции вроде беспокойства, она может даже заболеть.

Хорошая новость в том, что влияние, которое мы оказываем на уровень стресса своей собаки, распространяется в обе стороны — положительную и отрицательную. Если владелец стабилизирует свое психическое состояние, в то же время снизится уровень стресса его питомца.