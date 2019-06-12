Пять необычных фактов о каждом знаке зодиака

У каждого есть скрытая сила, возможности и таланты. Это внутренний потенциал, который делает каждого из нас особенным. 5 фактов о разных Знаках Зодиака заставят вас навсегда влюбиться в них.

Однозначного ответа на вопрос о том, какой Знак Зодиака самый лучший, нет. Изучив характерные особенности представителей зодиакального круга, с уверенностью можно сказать, что каждый из них — особенный: у всех есть что-то свое, уникальное и неповторимое. Астрологи предлагают узнать необычные факты о каждом Знаке, пишет Вести-UA.

Овен

1 факт: самый добрый Знак. Звезды наделили Овна храбростью, отзывчивостью и самой настоящей искренностью. Да, порой Овен может быть резким и агрессивным, но он никому не желает зла.

2 факт: не умеет лгать. Нет более честного и прямолинейного Знака.

3 факт: зависим от людей. Овен — большой ребенок, который полностью доверяет тем, кого любит. Он видит в людях только лучшее, оправдывая их недостатки.

4 факт: Овен — борец за справедливость. Он может быть безжалостным по отношению к своим врагам, но никогда не обидит беззащитного.

5 факт: становится заложником любви. Овен — смелый Знак, который никогда не покажет свои слабости. Но его главный страх — быть обманутым. Он всегда открывает любимому человеку душу, поэтому его предательство ранит Овна в самое сердце.



Телец



1 факт: Телец — заложник своих привычек. Ему очень трудно переживать любые перемены в жизни. Он ценит постоянство, комфорт и стабильность.

2 факт: невероятный упрямец. Телец производит впечатление спокойного, мягкого и уравновешенного человека, но внутри у него огромная сила, благодаря которой он «сотрет в порошок» любого, кто встанет на пути.

3 факт: может рассмешить кого угодно и где угодно. Телец очень практичный и серьезный, но не лишен самоиронии. Среди представителей этого Знака много актеров комедийного жанра.

4 факт: ему можно безоговорочно верить. Телец не любит врать, хотя умеет это делать.

5 факт: не стремится к большим вершинам. Он не будет работать ради какой-то неосознанной, туманной цели, даже если знает, что сможет ее достичь. Ему по душе более приземленные и реальные желания.

Близнецы



1 факт: Близнецы — самый неугомонный, неуловимый, энергичный и непостоянный Знак, что делает его невероятно интересным для всех. Эту загадку хочется разгадывать каждый день.

2 факт: обожает легкие деньги. Среди Близнецов немало шарлатанов и мошенников.

3 факт: он знает все и одновременно не знает ничего. Близнецы быстро схватывают новую информацию, но, увы, не умеют ею пользоваться с выгодой для себя.

4 факт: не учится на ошибках, причем принципиально. Часто Близнецы страдают от своего непостоянства, мечтая наконец остепениться и найти один верный путь, не гонясь за новыми мечтами и опытом. Но каждый раз все начинается сначала.

5 факт: склонен к зависимости. Из-за своего непостоянства часто становится заложником вредных привычек. Близнецы ориентирован на мир и именно в нем ищут способы улучшить свою жизнь, забывая о том, что внутри у них целый кладезь знаний, мудрости и ответов.



Рак



1 факт: самый неразгаданный и таинственный Знак. Рак — это неразгаданная тайна не только для близких, но и для астрологов. У него есть принцип: все держать в себе. Поэтому истинные чувства и их глубина оказываются неведомы для всех, кроме самого Рака.

2 факт: Рак — очень подвижный, любознательный и открытый для всего нового. Предпочитает разнообразие рутине, поэтому готов изучать этот мир и открывать для себя новые границы.

3 факт: Рак — лидер с большой буквы. Он инициатор, предназначение которого — вести за собой людей, направлять их.

4 факт: видит людей насквозь. Благодаря сильной интуиции отлично разбирается в людях. Он умет видеть таланты, чувства и намерения каждого и готов помогать другим, подсказывая направление в жизни.

5 факт: нацелен на успех, но часто терпит провалы. Рак целеустремлен, но обычно теряет реальный взгляд на жизнь, поддаваясь несбыточным мечтам.

Лев



1 факт: Лев — самый яркий представитель зодиакального круга. Авторитетная натура, которая несет в мир свой внутренний свет. Он хороший организатор, самоуверен, талантлив, горд. Отличается кипучей энергией и огромным творческим потенциалом.

2 факт: вдохновляет людей. Лев прекрасно чувствует себя среди людей, не боится быть собой и привлекать внимание. Это публичная личность, которая вдохновляет окружающих одним лишь присутствием.

3 факт: искренний и честный во всем. Порой Лев ведет себя очень наигранно и драматично, но все его поступки и слова идут из глубины души. Он такой, какой есть, и не пытается прятаться за маской.

4 факт: умеет себя подать. Лев всегда в центре внимания, поскольку на него интересно посмотреть. Его таланты, харизма и обаяние собирают вокруг себя огромное количество поклонников.

5 факт: привык действовать и побеждать. Он не ждет — он идет и берет то, что считает достойным себя.

Дева



1 факт: гибкий и непостоянный Знак. Дева легко переносит трудности и перемены, но с трудом может упорядочить свою жизнь. Склонна тратить слишком много времени на мелочи и детали, так и не добираясь до главного дела или вопроса.

2 факт: видит все в деталях. Дева подмечает даже малейшие нюансы во всем. Из-за это качества может фокусироваться на недостатках и пытаться все усовершенствовать, в том числе и себя.

3 факт: среди Дев больше всего миллионеров и миллиардеров. Именно Дева умеет тщательно учитывать все детали и терпеливо идти к успеху. К тому же это очень экономная и продуманная в своих тратах личность.

4 факт: живет в материальном мире, забывая про духовную составляющую.Успех придет к Деве тогда, когда она найдет баланс между материальной и духовной частью жизни.

5 факт: может помчатся за любовью на край света. Несмотря на свой прагматизм, Дева — очень романтичная натура, готовая все бросить ради настоящей любви.



Весы



1 факт: отличный стратег. Многие воспринимают Весов как вечно сомневающихся людей. На самом деле Весы плавно подходят к достижению цели, маневрируя и изучая все стороны вопроса. Это помогает сделать единственный правильный выбор.

2 факт: двойственная натура. Весы производят впечатление мягких, обаятельных и беззащитных людей, но в то же время внутри у них есть огромная сила, ведущая их к счастью.

3 факт: Весы — лидеры среди воздушных Знаков. Это отличные мотиваторы. Умеют вести за собой других людей, учить их чему-то новому, помогать преодолевать препятствия.

4 факт: умеет считывать настроение других. Развитая интуиция и внимательность позволяют Весам производить выгодное впечатление и подстраивать под себя других людей. Но Весы никогда не пользуются этим даром в корыстных целях.

5 факт: по мнению астрологов, это самый ленивый Знак Зодиака. Весы часто откладывают дела, ждут до последнего, долго раскачиваются и только потом приступают к делу.

Скорпион



1 факт: может быть одновременно надежным и опасным. Скорпион всегда находится под воздействием чувств и эмоций. Внутри у него идет война с самим собой.

2 факт: знает, чего хочет. Не меняет свое мнение, не действует безрассудно. Каждый шаг Скорпиона продуман «от и до». На него невозможно повлиять. Это один из самых ярких Знаков Зодиака, который идет своей дорогой, не обращая внимание на мнение окружающих.

3 факт: очень прогрессивный. Скорпион следит за окружающим миром и всегда старается быть в тренде. Он открыт новому, легко принимает новые идеи и сам может создавать нечто новое.

4 факт: любит мстить. Скорпион — очень опасный Знак. Однако есть одно «но». Опасен он только для тех, кто ему намеренно мешает или вредит.

5 факт: отличается прямолинейностью. Несмотря на свою скрытность, Скорпион предпочитает говорить правду. Да, он прячет свои мысли и чувства. Но если высказывает свое мнение, то делает это без капли лжи.



Стрелец



1 факт: всегда готов к приключениям. Стрелец может в один момент сорваться с места за новыми впечатлениями. Это человек действия, для которого дом — весь мир.

2 факт: наступает на горло своим страхам. Это благородный воин, рыцарь, борец за справедливость. Стрелец готов защищать свои интересы и идти в бой. Он преисполнен смелости и решительности.

3 факт: обладает природным магнетизмом. Это очень яркая, интересная, сильная духом личность. В нем так много жизни, оптимизма и любви, что он дарит счастье окружающим, не требуя ничего взамен.

4 факт: верный друг. Стрелец — очень добрый, душевный и сопереживающий человек, который всегда найдет чем утешить и подбодрить.

5 факт: его невозможно переспорить. Умеет защищаться словесно, а в запасе всегда припрятано несколько контраргументов. Он дипломатично и доходчиво объяснит свою позицию, подкрепит ее фактами и разубедит оппонента в чем угодно.



Козерог



1 факт: умеет управлять другими. Козерог — сильная личность, и отразить его напор бывает сложно.

2 факт: ранимый. За внешним спокойствием и безразличием спрятана очень тонкая и чувствительная натура. Он копит обиды и часто мысленно возвращается в самый трудный день его жизни.

3 факт: готов на многое ради успеха. Козерога ведут амбиции, и ввиду своей требовательности и жесткости он часто выносит «приговор» другим людям.

4 факт: оптимизм и любовь к жизни приходят к Козерогу с возрастом. Он всегда карабкается вверх, пытаясь покорить одну вершину за другой, и только с годами к Козерогу неожиданно приходит осознание, что жизнь может быть прекрасна просто так.

5 факт: обладает завидной интуицией. Доверять советам Козерога — это всегда отличная идея. Ведь он обладает подвижным умом и крепко дружит с интуицией, невероятным образом предсказывая будущие события.

Водолей



1 факт: постоянен в своих убеждениях и желаниях. Водолей не любит менять работающие модели. Порой ему недостает гибкости, чтобы быстро принять перемены.

2 факт: ориентирован на будущее. Это очень оригинальный представитель зодиакального круга, который не боится вести себя вызывающе и удивлять других. Мечтательный Водолей всегда устремлен вперед.

3 факт: болезненно реагирует на критику в свой адрес. Водолей зависим от чужого мнения, а в силу своей ранимости часто воспринимает критику как трагедию.

4 факт: слишком привязчивый к людям. Водолей очень боится потерять близких людей. Чтобы сохранить отношения с ними, гордый Знак пойдет на все.

5 факт: боится ответственности. Постоянно сомневается в себе, поэтому сделает все возможное, чтобы избежать лишней ответственности.

Рыбы



1 факт: умеют предсказывать будущее. Тонко чувствуют внутреннее состояние других и обладают даром предвидения. Рыбы умеют видеть себя со стороны, а также анализировать прошлое и прогнозировать будущее.

2 факт: не делят людей на хороших и плохих. Рыбы сочувствуют и помогают всем без исключения, потому что видят в первую очередь душой. Они могут ощутить боль другого человека и помочь преодолеть ее.

3 факт: живут особенной жизнью. В их жизни много прозрений и одиночества. Рыбы часто испытывают одиночество в толпе, так как никто на свете не способен до конца их понять.

4 факт: постоянно стоят перед выбором. Чтобы добиться успеха, им нужно плыть против течения и преодолевать немыслимые преграды.

5 факт: обладают огромным количеством талантов. Только Рыбы могут создать что-то настолько проникновенное, что это вдохновит окружающих. Они знают толк в искусстве, потому что смотрят на жизнь взглядом, полным любви и сострадания.