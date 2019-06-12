У каждого есть скрытая сила, возможности и таланты. Это внутренний потенциал, который делает каждого из нас особенным. 5 фактов о разных Знаках Зодиака заставят вас навсегда влюбиться в них.
Однозначного ответа на вопрос о том, какой Знак Зодиака самый лучший, нет. Изучив характерные особенности представителей зодиакального круга, с уверенностью можно сказать, что каждый из них — особенный: у всех есть что-то свое, уникальное и неповторимое. Астрологи предлагают узнать необычные факты о каждом Знаке, пишет Вести-UA.
Овен
1 факт: самый добрый Знак. Звезды наделили Овна храбростью, отзывчивостью и самой настоящей искренностью. Да, порой Овен может быть резким и агрессивным, но он никому не желает зла.
2 факт: не умеет лгать. Нет более честного и прямолинейного Знака.
3 факт: зависим от людей. Овен — большой ребенок, который полностью доверяет тем, кого любит. Он видит в людях только лучшее, оправдывая их недостатки.
4 факт: Овен — борец за справедливость. Он может быть безжалостным по отношению к своим врагам, но никогда не обидит беззащитного.
5 факт: становится заложником любви. Овен — смелый Знак, который никогда не покажет свои слабости. Но его главный страх — быть обманутым. Он всегда открывает любимому человеку душу, поэтому его предательство ранит Овна в самое сердце.
Телец
1 факт: Телец — заложник своих привычек. Ему очень трудно переживать любые перемены в жизни. Он ценит постоянство, комфорт и стабильность.
2 факт: невероятный упрямец. Телец производит впечатление спокойного, мягкого и уравновешенного человека, но внутри у него огромная сила, благодаря которой он «сотрет в порошок» любого, кто встанет на пути.
3 факт: может рассмешить кого угодно и где угодно. Телец очень практичный и серьезный, но не лишен самоиронии. Среди представителей этого Знака много актеров комедийного жанра.
4 факт: ему можно безоговорочно верить. Телец не любит врать, хотя умеет это делать.
5 факт: не стремится к большим вершинам. Он не будет работать ради какой-то неосознанной, туманной цели, даже если знает, что сможет ее достичь. Ему по душе более приземленные и реальные желания.
Близнецы
1 факт: Близнецы — самый неугомонный, неуловимый, энергичный и непостоянный Знак, что делает его невероятно интересным для всех. Эту загадку хочется разгадывать каждый день.
2 факт: обожает легкие деньги. Среди Близнецов немало шарлатанов и мошенников.
3 факт: он знает все и одновременно не знает ничего. Близнецы быстро схватывают новую информацию, но, увы, не умеют ею пользоваться с выгодой для себя.
4 факт: не учится на ошибках, причем принципиально. Часто Близнецы страдают от своего непостоянства, мечтая наконец остепениться и найти один верный путь, не гонясь за новыми мечтами и опытом. Но каждый раз все начинается сначала.
5 факт: склонен к зависимости. Из-за своего непостоянства часто становится заложником вредных привычек. Близнецы ориентирован на мир и именно в нем ищут способы улучшить свою жизнь, забывая о том, что внутри у них целый кладезь знаний, мудрости и ответов.
Рак
1 факт: самый неразгаданный и таинственный Знак. Рак — это неразгаданная тайна не только для близких, но и для астрологов. У него есть принцип: все держать в себе. Поэтому истинные чувства и их глубина оказываются неведомы для всех, кроме самого Рака.
2 факт: Рак — очень подвижный, любознательный и открытый для всего нового. Предпочитает разнообразие рутине, поэтому готов изучать этот мир и открывать для себя новые границы.
3 факт: Рак — лидер с большой буквы. Он инициатор, предназначение которого — вести за собой людей, направлять их.
4 факт: видит людей насквозь. Благодаря сильной интуиции отлично разбирается в людях. Он умет видеть таланты, чувства и намерения каждого и готов помогать другим, подсказывая направление в жизни.
5 факт: нацелен на успех, но часто терпит провалы. Рак целеустремлен, но обычно теряет реальный взгляд на жизнь, поддаваясь несбыточным мечтам.
Лев
1 факт: Лев — самый яркий представитель зодиакального круга. Авторитетная натура, которая несет в мир свой внутренний свет. Он хороший организатор, самоуверен, талантлив, горд. Отличается кипучей энергией и огромным творческим потенциалом.
2 факт: вдохновляет людей. Лев прекрасно чувствует себя среди людей, не боится быть собой и привлекать внимание. Это публичная личность, которая вдохновляет окружающих одним лишь присутствием.
3 факт: искренний и честный во всем. Порой Лев ведет себя очень наигранно и драматично, но все его поступки и слова идут из глубины души. Он такой, какой есть, и не пытается прятаться за маской.
4 факт: умеет себя подать. Лев всегда в центре внимания, поскольку на него интересно посмотреть. Его таланты, харизма и обаяние собирают вокруг себя огромное количество поклонников.
5 факт: привык действовать и побеждать. Он не ждет — он идет и берет то, что считает достойным себя.
Дева
1 факт: гибкий и непостоянный Знак. Дева легко переносит трудности и перемены, но с трудом может упорядочить свою жизнь. Склонна тратить слишком много времени на мелочи и детали, так и не добираясь до главного дела или вопроса.
2 факт: видит все в деталях. Дева подмечает даже малейшие нюансы во всем. Из-за это качества может фокусироваться на недостатках и пытаться все усовершенствовать, в том числе и себя.
3 факт: среди Дев больше всего миллионеров и миллиардеров. Именно Дева умеет тщательно учитывать все детали и терпеливо идти к успеху. К тому же это очень экономная и продуманная в своих тратах личность.
4 факт: живет в материальном мире, забывая про духовную составляющую.Успех придет к Деве тогда, когда она найдет баланс между материальной и духовной частью жизни.
5 факт: может помчатся за любовью на край света. Несмотря на свой прагматизм, Дева — очень романтичная натура, готовая все бросить ради настоящей любви.
Весы
1 факт: отличный стратег. Многие воспринимают Весов как вечно сомневающихся людей. На самом деле Весы плавно подходят к достижению цели, маневрируя и изучая все стороны вопроса. Это помогает сделать единственный правильный выбор.
2 факт: двойственная натура. Весы производят впечатление мягких, обаятельных и беззащитных людей, но в то же время внутри у них есть огромная сила, ведущая их к счастью.
3 факт: Весы — лидеры среди воздушных Знаков. Это отличные мотиваторы. Умеют вести за собой других людей, учить их чему-то новому, помогать преодолевать препятствия.
4 факт: умеет считывать настроение других. Развитая интуиция и внимательность позволяют Весам производить выгодное впечатление и подстраивать под себя других людей. Но Весы никогда не пользуются этим даром в корыстных целях.
5 факт: по мнению астрологов, это самый ленивый Знак Зодиака. Весы часто откладывают дела, ждут до последнего, долго раскачиваются и только потом приступают к делу.
Скорпион
1 факт: может быть одновременно надежным и опасным. Скорпион всегда находится под воздействием чувств и эмоций. Внутри у него идет война с самим собой.
2 факт: знает, чего хочет. Не меняет свое мнение, не действует безрассудно. Каждый шаг Скорпиона продуман «от и до». На него невозможно повлиять. Это один из самых ярких Знаков Зодиака, который идет своей дорогой, не обращая внимание на мнение окружающих.
3 факт: очень прогрессивный. Скорпион следит за окружающим миром и всегда старается быть в тренде. Он открыт новому, легко принимает новые идеи и сам может создавать нечто новое.
4 факт: любит мстить. Скорпион — очень опасный Знак. Однако есть одно «но». Опасен он только для тех, кто ему намеренно мешает или вредит.
5 факт: отличается прямолинейностью. Несмотря на свою скрытность, Скорпион предпочитает говорить правду. Да, он прячет свои мысли и чувства. Но если высказывает свое мнение, то делает это без капли лжи.
Стрелец
1 факт: всегда готов к приключениям. Стрелец может в один момент сорваться с места за новыми впечатлениями. Это человек действия, для которого дом — весь мир.
2 факт: наступает на горло своим страхам. Это благородный воин, рыцарь, борец за справедливость. Стрелец готов защищать свои интересы и идти в бой. Он преисполнен смелости и решительности.
3 факт: обладает природным магнетизмом. Это очень яркая, интересная, сильная духом личность. В нем так много жизни, оптимизма и любви, что он дарит счастье окружающим, не требуя ничего взамен.
4 факт: верный друг. Стрелец — очень добрый, душевный и сопереживающий человек, который всегда найдет чем утешить и подбодрить.
5 факт: его невозможно переспорить. Умеет защищаться словесно, а в запасе всегда припрятано несколько контраргументов. Он дипломатично и доходчиво объяснит свою позицию, подкрепит ее фактами и разубедит оппонента в чем угодно.
Козерог
1 факт: умеет управлять другими. Козерог — сильная личность, и отразить его напор бывает сложно.
2 факт: ранимый. За внешним спокойствием и безразличием спрятана очень тонкая и чувствительная натура. Он копит обиды и часто мысленно возвращается в самый трудный день его жизни.
3 факт: готов на многое ради успеха. Козерога ведут амбиции, и ввиду своей требовательности и жесткости он часто выносит «приговор» другим людям.
4 факт: оптимизм и любовь к жизни приходят к Козерогу с возрастом. Он всегда карабкается вверх, пытаясь покорить одну вершину за другой, и только с годами к Козерогу неожиданно приходит осознание, что жизнь может быть прекрасна просто так.
5 факт: обладает завидной интуицией. Доверять советам Козерога — это всегда отличная идея. Ведь он обладает подвижным умом и крепко дружит с интуицией, невероятным образом предсказывая будущие события.
Водолей
1 факт: постоянен в своих убеждениях и желаниях. Водолей не любит менять работающие модели. Порой ему недостает гибкости, чтобы быстро принять перемены.
2 факт: ориентирован на будущее. Это очень оригинальный представитель зодиакального круга, который не боится вести себя вызывающе и удивлять других. Мечтательный Водолей всегда устремлен вперед.
3 факт: болезненно реагирует на критику в свой адрес. Водолей зависим от чужого мнения, а в силу своей ранимости часто воспринимает критику как трагедию.
4 факт: слишком привязчивый к людям. Водолей очень боится потерять близких людей. Чтобы сохранить отношения с ними, гордый Знак пойдет на все.
5 факт: боится ответственности. Постоянно сомневается в себе, поэтому сделает все возможное, чтобы избежать лишней ответственности.
Рыбы
1 факт: умеют предсказывать будущее. Тонко чувствуют внутреннее состояние других и обладают даром предвидения. Рыбы умеют видеть себя со стороны, а также анализировать прошлое и прогнозировать будущее.
2 факт: не делят людей на хороших и плохих. Рыбы сочувствуют и помогают всем без исключения, потому что видят в первую очередь душой. Они могут ощутить боль другого человека и помочь преодолеть ее.
3 факт: живут особенной жизнью. В их жизни много прозрений и одиночества. Рыбы часто испытывают одиночество в толпе, так как никто на свете не способен до конца их понять.
4 факт: постоянно стоят перед выбором. Чтобы добиться успеха, им нужно плыть против течения и преодолевать немыслимые преграды.
5 факт: обладают огромным количеством талантов. Только Рыбы могут создать что-то настолько проникновенное, что это вдохновит окружающих. Они знают толк в искусстве, потому что смотрят на жизнь взглядом, полным любви и сострадания.
Комментарии
- Автор сериала о ЧАЭС просит Instagram-пользователей не делать отвратительные фото в Припяти
- Токсичные привычки которые есть у каждого знака зодиака
- Врачи развеяли миф о семечках и аппендиците
- В Бельгии мужчины и женщины организовали чемпионат по метанию дамских сумок
- Аптечка в дорогу: какие лекарства взять с собой в поездку
- Мать забыла сына в аэропорту
- Бездомный продолжил учебу в университете спустя 40 лет
- Настоящую прядь волос Бетховена оценили в $15 000
- В Черном море замечен дельфин-мутант
- Внутри тысячи кристаллов: туристам впервые разрешат посещать уникальную пещеру в Испании
- Илан Шор: Альянс ПСРМ-ACUM виновен в политическом кризисе в Молдове
- Мобильные палатки первой помощи для пострадавших от жары установят в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Кагуле
- В кишиневском зоопарке началось строительство новых вольеров для медведей
- Представители Конгресса русских общин Молдовы раскритиковали альянс ACUM - ПСРМ
- Нэстасе призывают к ответу - получил ли он три миллиона долларов из России
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Председатель ПСД: Из-за своего "длинного языка" Додон потеряет и партию, и должность президента
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
- Правительство одобрило решение о передаче земли посольству США
- Додон пытается стереть доказательства узурпации власти. Неопровержимые доказательства
- Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- СМИ: Додон "переехал" в отель на территории Российского посольства
- Валько: ПСРМ и блок ACUM сомневаются в поддержке народа
- Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md