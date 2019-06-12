Нэстасе призывают к ответу - получил ли он три миллиона долларов из России

Вице-мэр Бухареста Аурелиан Бэдулеску просит Андрея Нэстасе дать четкий ответ - получил ли он три миллиона долларов из России, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в стране и свергнуть правительство Филипа. Заявление прозвучало в ток-шоу Tema Zilei на "Втором канале". Бэдулеску задается вопросом - получал ли Нэстасе указания из Москвы о дальнейших действиях после создания альянса с социалистами.

"Андрей Нэстасе - вернее Андрей Андреевич, как его называют в Москве - так и не ответил на мое заявление. Я снова спрашиваю - готов ли он публично опровергнуть, что два месяца назад ездил в Москву, где вел с официальными лицами переговоры о том, что ему предстоит сделать вместе с Игорем Додоном", - сказал вице-мэр Бухареста Аурелиан Бэдулеску.

Вице-мэр Бухареста призвал молдавских политиков соблюдать закон и решения Конституционного суда.

"Почитайте о статусе и полномочиях Конституционного суда, и вы убедитесь, что против Конституционного суда может идти только советский танк", - заявил Бэдулеску.