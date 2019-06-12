В кишиневском зоопарке началось строительство новых вольеров для медведей

В столичном зоопарке обустраивают новый вольер для медведей, которые в настоящее время содержатся в двух небольших клетках.

Площадь нового вольера составит около 6000 кв. м. Здесь также будет искусственный пруд, в котором животные смогут охлаждаться и ловить рыбу. Посетители смогут наблюдать за животными на подвесном мосту над вольером.

Строительство началось на этой неделе, а работы планируют завершить в октябре.