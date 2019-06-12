Мобильные палатки первой помощи для пострадавших от жары установят в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Кагуле

В связи с сильной жарой в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Кагуле установят палатки по оказанию первой помощи. Об этом сообщили представители Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗС).

В этих пунктах люди могут выпить воды, отдохнуть от палящего солнца и получить помощь в случае перегрева. В каждой палатке будут дежурить сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

В Кишиневе палатки установят по следующим адресам:

– Ботаника – вблизи торгового центра “1000 мелочей”;

– Центр – вблизи Центрального рынка;

– Рышкановка – вблизи рынка “Матей Басараб”;

– Чеканы – ул. Джинта Латинэ, 18;

– Буюканы – ул. Каля Ешилор, 1.

Доступны они будут для горожан с 11.00 до 18.00.