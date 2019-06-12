Илан Шор: Альянс ПСРМ-ACUM виновен в политическом кризисе в Молдове

Илан Шор считает, что альянс ПСРМ-ACUM виновен в политическом кризисе в Молдове. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции.

"Три партии взяли на себя ответственность создать парламентское большинство, но, к сожалению, они не справились с этой задачей, и ввели страну в глубокий политический кризис... В гонках за должностями, они безответственно ввергли страну в глубочайший кризис, который усугубляется геополитическими игроками", - сказал Илан Шор.

В то же время политик считает, что партии, спровоцировавшие кризис, должны сесть за стол переговоров и найти решения, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации.

Лидер партии "Шор" пообещал в ближайшие дни организовать пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать о ситуации в Республике Молдова и ответить на вопросы журналистов.