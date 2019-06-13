Президент Румынии просит ЕС способствовать разрешению политического кризиса в Кишиневе

Президент Румынии Клаус Йоханнис просит Европейский союз способствовать разрешению политического кризиса в Кишиневе. Он отправил письмо председателям Совета Европы и Европейской комиссии, в котором настаивает в срочном порядке найти решение проблем.

В письме, адресованном руководству ЕС, глава государства соседней страны пишет, что Европейский союз должен подняться до уровня ожиданий граждан Молдовы, которые в большинстве поддержали европейскую повестку страны, что подтверждают и февральские парламентские выборы.

Комментируя обращение Йоханниса, пресса Румынии пишет, что президент обеспокоен альянсом Санду-Додона, которых контролирует Москва, в условиях, когда большинство избирателей проголосовали за проевропейские партии.

Йоханнис отметил в письме, что ситуация в Кишиневе может повлиять на региональную безопасность.

"Этот кризис в непосредственной близости от Румынии и Европейского Союза, представляет собой серьезную угрозу региональной стабильности и безопасности, которую Европейский Союз и государства-участники ЕС не могут игнорировать. Румыния, у которой особые отношения с нашей страной, готова поддержать эти усилия, чтобы помочь Молдове сохранить европейский вектор развития", - заключил Клаус Йоханнис.