Делаем выбор: гражданское противостояние, раскол Молдовы или новые выборы?

Пойдем ли мы стенка на стенку и расколем страну или успокоимся, сядем, начнем договариваться и отдадим гражданам Молдовы право самим сделать свой выбор. На досрочных выборах.

Вся ситуация в Молдове крутится вокруг двух проблем.

Первая. Предательство и коррумпированность президента и ПСРМ. Как признался сам Игорь Додон, они работали на интересы России ("секретный план Козака-2" и миллионные дотации на партию).

Серьезная проблема. Но к парламенту, избранию спикера и правительства, она имеет только косвенное отношение. Она свидетельствует о моральном облике президента и партий, как тех, кто работал на Россию, так и тех, кто поддержал их и связал с ними свою политическую судьбу, передает AVA.

Скорее всего, это дело прокуратуры, судов, а в конечном итоге и избирателей, которые на выборах дадут им свою оценку.

Вторая. Грубейшее нарушение Конституции при избрании спикера и правительства.

В общем, что это было нарушение, признали практически все. В Конституции точно определен срок, по которому это можно (и нужно) было сделать. Президент, ACUM и ПСРМ, вышли за пределы этого срока. Конституционный суд признал все решения, принятые после завершения 3- х месяцев незаконными, антиконституционными.

Вроде бы все просто и ясно. Действия президента и партий, совершивших это можно назвать попыткой госпереворота. Знаю, что есть и такая реакция. Да, они нарушили, но во благо Молдовы. Логика знакомая. Так поступили большевики в 1917 году. Это был переворот и силовой захват власти. Если Додон, Санду и Нэстасе пошли по этому пути, то так и надо говорить. Мы - наследники Троцкого-Ленина - Сталина и идем их путем.

Вроде бы все ясно. Нет, не все.

Есть одна загадка. Уверен, что она мучит не только меня.

Почему президент, ACUM и ПСРМ нарушили Конституцию?

Блок ACUM и ПСРМ успевали создать коалицию в отведенное Конституцией время. Они могли созвать парламент в пятницу 7 июня (последний день отведенного срока) и взять власть в свои руки законным путем. Но они почему-то этого не сделали. У меня складывается впечатление, что они не хотели конституционным путем брать власть. Они вели дело к двоевластию, к противостоянию.

Зачем?

Как говорят, вопрос на миллион (ни на что не намекаю).

И тут меня начинают терзать смутные подозрения. И я начинаю видеть уши тех, кто, в общем, и не очень их прячет.

Не знаю, понимали Додон, Санду и Нэстасе почему их подтолкнули к нарушению Конституции. Хотя думаю, что в этой троице минимум двое знали, зачем и для каких целей (еще один секретный протокол Козак-3?). Но все же согласились. Возможно, не бескорыстно.

Цель.

Ввергнуть Молдову в ситуацию двоевластия. Накалить ситуацию. Обострить противостояние.

А зачем?

Ответ простой. Довести Молдову до полного хаоса, полностью дестабилизировать ситуацию, столкнуть противоборствующие стороны. В такой обстановке обязательно у кого-то не выдержат нервы и прольется кровь. А далее по нарастающей…

А потом, для "защиты своих граждан", проживающих на левом берегу Днестра, Россия признает независимость Приднестровья, а затем примет этот регион в состав России.

Вся эта операция может обеспечить относительную легальность этого процесса. Людей спасали! Это реализация плана Козак-3.

Пойдет ли Молдова на этот сценарий? Это зависит от всех нас, граждан Молдовы.

Пойдем ли мы стенка на стенку и расколем страну или успокоимся, сядем, начнем договариваться и отдадим гражданам Молдовы право самим сделать свой выбор. На досрочных выборах.

Выбор один.

Только досрочные выборы! Срочно, немедленно.

Всем парламентским партиям сесть за стол переговоров и договариваться!

Не ждать, когда процессы приобретут необратимый характер.

И понимать, что провокаторы только ждут команду.

Еще раз повторяю. Досрочные выборы!