О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Делаем выбор: гражданское противостояние, раскол Молдовы или новые выборы?
// фото: открытый источник
09:28, 13 Jun 2019
просмотров 63 | комментариев 0

Пойдем ли мы стенка на стенку и расколем страну или успокоимся, сядем, начнем договариваться и отдадим гражданам Молдовы право самим сделать свой выбор. На досрочных выборах.

Вся ситуация в Молдове крутится вокруг двух проблем.
Первая. Предательство и коррумпированность президента и ПСРМ. Как признался сам Игорь Додон, они работали на интересы России ("секретный план Козака-2" и миллионные дотации на партию).
Серьезная проблема. Но к парламенту, избранию спикера и правительства, она имеет только косвенное отношение. Она свидетельствует о моральном облике президента и партий, как тех, кто работал на Россию, так и тех, кто поддержал их и связал с ними свою политическую судьбу, передает AVA.
Скорее всего, это дело прокуратуры, судов, а в конечном итоге и избирателей, которые на выборах дадут им свою оценку.
 
Вторая. Грубейшее нарушение Конституции при избрании спикера и правительства.
 
В общем, что это было нарушение, признали практически все. В Конституции точно определен срок, по которому это можно (и нужно) было сделать. Президент, ACUM и ПСРМ, вышли за пределы этого срока. Конституционный суд признал все решения, принятые после завершения 3- х месяцев незаконными, антиконституционными.
Вроде бы все просто и ясно. Действия президента и партий, совершивших это можно назвать попыткой госпереворота. Знаю, что есть и такая реакция. Да, они нарушили, но во благо Молдовы. Логика знакомая. Так поступили большевики в 1917 году. Это был переворот и силовой захват власти. Если Додон, Санду и Нэстасе пошли по этому пути, то так и надо говорить. Мы - наследники Троцкого-Ленина - Сталина и идем их путем.
 
Вроде бы все ясно. Нет, не все.
 
Есть одна загадка. Уверен, что она мучит не только меня.
 
Почему президент, ACUM и ПСРМ нарушили Конституцию?
 
Блок ACUM и ПСРМ успевали создать коалицию в отведенное Конституцией время. Они могли созвать парламент в пятницу 7 июня (последний день отведенного срока) и взять власть в свои руки законным путем. Но они почему-то этого не сделали. У меня складывается впечатление, что они не хотели конституционным путем брать власть. Они вели дело к двоевластию, к противостоянию.
Зачем?
Как говорят, вопрос на миллион (ни на что не намекаю).
И тут меня начинают терзать смутные подозрения. И я начинаю видеть уши тех, кто, в общем, и не очень их прячет.
Не знаю, понимали Додон, Санду и Нэстасе почему их подтолкнули к нарушению Конституции. Хотя думаю, что в этой троице минимум двое знали, зачем и для каких целей (еще один секретный протокол Козак-3?). Но все же согласились. Возможно, не бескорыстно.
Цель.
Ввергнуть Молдову в ситуацию двоевластия. Накалить ситуацию. Обострить противостояние.
А зачем?
Ответ простой. Довести Молдову до полного хаоса, полностью дестабилизировать ситуацию, столкнуть противоборствующие стороны. В такой обстановке обязательно у кого-то не выдержат нервы и прольется кровь. А далее по нарастающей…
А потом, для "защиты своих граждан", проживающих на левом берегу Днестра, Россия признает независимость Приднестровья, а затем примет этот регион в состав России.
Вся эта операция может обеспечить относительную легальность этого процесса. Людей спасали! Это реализация плана Козак-3.
 
Пойдет ли Молдова на этот сценарий? Это зависит от всех нас, граждан Молдовы.
Пойдем ли мы стенка на стенку и расколем страну или успокоимся, сядем, начнем договариваться и отдадим гражданам Молдовы право самим сделать свой выбор. На досрочных выборах.
Выбор один.
Только досрочные выборы! Срочно, немедленно.
 
Всем парламентским партиям сесть за стол переговоров и договариваться!
Не ждать, когда процессы приобретут необратимый характер.
И понимать, что провокаторы только ждут команду.
Еще раз повторяю. Досрочные выборы!
 
Все, кто хочет мира и спокойствия в Молдове, должны сегодня поддержать этот лозунг. Промедление смерти подобно!



Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Чем отличается заявление Хана и Могерини от заявления Госдепартамента США
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...