Михай Балан: Действия альянса Санду-Додона вредят региону

Игорь Додон и так называемые проевропейские партии, которые согласились на альянс с социалистами, это "зеленые человечки", которые угрожают безопасности Молдовы. Об этом заявил председатель Национального союза ветеранов войны за независимость Михай Балан. По его словам, действия альянса Санду-Додона не только вредят нашей стране, но и угрожают безопасности во всем регионе в целом.

Термин "зелёные человечки" появился пять лет назад во время аннексии Крыма. Так стали называть военных в форме без опознавательных знаков. Операция длилась несколько дней. "Зелёные человечки" захватили парламент в Симферополе и несколько военных баз, а также заблокировали аэропорт. Президент России Владимир Путин сначала утверждал, что это были НЕ российские солдаты, а позже признал, что это были военные спецназначения. В последнее время мы все чаще слышим о том, что и в нашей стране при содействии альянса Санду-Додона могут появится такие же "зеленые человечки".

"Самые опасные "зелёные человечки" находятся в нашем парламенте. Таким же "зеленым человечком" является Додон. Они хотят установить здесь, в Молдове, военные базы, чтобы угрожать и Чёрному морю, и Румынии, и Балканам. Наш народ выдвинул Додона в президенты страны, а он, добившись поста, вонзил нож в спину собственного народа", - сказал глава Союза ветеранов Михай Балан.

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк категорически отказался создавать коалицию с ПСРМ и неформальным лидером социалистов Игорем Додоном, чтобы не допустить федерализации Молдовы по плану Кремля и появления "зеленых человечков".

"Это государственный переворот, который координирует Игорь Додон, "зелёный человечек", которым управляют извне", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Украинский новостной портал lb.ua сравнивает ситуацию в Молдове и Крыму, отмечая, что и в приднестровском регионе нашей страны находятся российские военные базы, а провокаторов с левого берега Днестра часто замечают в Донбассе и на проплаченных митингах в Одессе. В этом контексте в Службе безопасности Украины заявили, что усилили проверки на границе с Молдовой, чтобы не допустить проникновение в нашу страну радикально настроенных российских граждан. Для предотвращения провокаций усилили и охрану госучреждений в нашей стране.

"Когда в стране политический или институциональный кризис, то страна и все её системы становятся уязвимы. В это неспокойное время мы бы не хотели, чтобы на улицах появились "зелёные человечки", - прокомментировал вице-председатель ДПМ Андриан Канду.