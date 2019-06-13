25-летний парень утонул в столичном озере

25-летний житель столицы утонул минувшей ночью в озере парка Ла Извор.

По данным полиции, перед тем как отправиться купаться, мужчина вместе с товарищем употреблял спиртные напитки и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водолазы сегодня будут искать в озере тело погибшего.