Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыто говорит, что Майя Санду и Андрей Нэстасе, которые в Кишиневе позиционируются как сторонники европейской интеграции, на самом деле лишь выдают себя за прозападных. Такое заявление Путин сделал в интервью телеканалу МИР.

"То, что сейчас сделано Президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, всё-таки это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства", - заявил Путин.

Напомним, ПДС и ППДП подписали 21 февраля публичное обязательство не вступать в альянсы, формальные или неформальные, с партией Социалистов.

8 июня они, вопреки закону, подписали "соглашение о временном сотрудничестве".Произошло это после того, как демократы отказались вступать в коалицию с ПСРМ, поскольку Додон запросил по настоянию Кремля федерализацию Молдовы, приравнивание русского языка государственному, запрет унионизма, а также участие Москвы в отношения Молдовы с ЕС.