В Кагульской районной больнице завершили капитальный ремонт отделения асептической хирургии - впервые за 33 года. Врачи и медработники рады обновлению и говорят, что теперь на работу ходят с большим удовольствием.
"Это очень хорошо, в том числе для медперсонала, у которых теперь хорошие условия работы", - сказал глава отделения хирургии Игорь Киров.
"У нас сегодня счастливый день. Мы тоже приложили к этому усилия. Целыми днями работали, чтобы получилось такое отделение. Думаю, что пациенты тоже будут довольны".
Отделение рассчитано примерно на 40 пациентов. В каждой палате установили кондиционеры и видеонаблюдение.
"Инфраструктура отличная, медицинский линолеум, кондиционеры в каждой палате, ведь у нас, на юге Молдовы, очень жарко бывает. В каждый палате не больше четырех коек", - отметил директор районной больницы, Кагул Олег Кречун.
На церемонию открытия обновленного отделения приехала депутат-демократ Елена Бакалу.
"Это один из многих проектов, который нам удалось реализовать. Когда есть общение, когда прилагаются совместные усилия, тогда удается сделать много хороших дел, которыми мы гордимся".
Местные власти говорят, что продолжат ремонт больницы и в этом году.
"Обеспечим энергетическую эффективность терапевтического отделения. Проведем капитальный ремонт на третьем этаже, где находится перинатальный центр. Проведем капитальный ремонт отделений педиатрии и хирургической педиатрии. На эти цели потратим около шести-семи миллионов леев", - добавил зампредседателя Кагульского района Сергей Дрангой.
А в городской поликлинике Кагула отремонтировали консультативное отделение. К специалистами организовали предварительную запись, чтобы люди не теряли время в очередях.
"Эти изменения были необходимы, раньше мы располагались на шести этажах, сейчас все на одном, и это очень хорошо, как для пациентов, так и для персонала", - сказала глава отделения Татьяна Котой.
"Условия работы хорошие и для врачей, и для пациентов. Когда есть запись, нет необходимости долго ждать. Один зайдет, двое-трое будут в коридоре".
На капитальный ремонт отделения районной больницы Кагула потратили шесть миллионов леев - пять миллионов из районного бюджета и миллион из фонда Национальной компании медицинского страхования. Еще почти полтора миллиона леев из районного бюджета выделил на обновление консультативного отделения поликлинике.
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