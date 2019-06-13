Молдавская легкоатлетка готовится к Олимпийским играм 2020 года в Токио

Молдавская легкоатлетка Димитриана Сурду готовится к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Выступающая в толкании ядра спортсменка проводит восемь тренировок в неделю.

Сурду выполнила олимпийский норматив на чемпионате Румынии по легкой атлетике, заняв первое место с результатом 18 метров 62 см.

"Перед последней попыткой сказала себе: "Брошу, как можно дальше!". В результате с последней попытки удалось пройти квалификацию на Олимпийские игры. Очень рада. От волнения даже расплакалась", - сказала легкоатлетка Димитриана Сурду.

Димитриана Сурду выступит на Олимпиаде второй раз. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она заняла 35-е место и не сумела выйти в финал.

"После первого участия в Олимпийских играх думала, стоит ли готовится к следующей Олимпиаде. Решила, что надо идти дальше. Готовилась и - вот результат. Горжусь собой. На второй Олимпиаде надеюсь выступить лучше. Может даже, войти в пятерку. Дай бог попасть в призеры или хотя бы в финал", - добавила Димитриана Сурду.

"На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Димитриана попала неожиданно - тогда она была совсем юной спортсменкой. Сейчас это опытная спортсменка, хорошо знает свое дело, может участвовать в турнирах высочайшего уровня", - отметил президент Федерации легкой атлетики Молдовы Анатолий Балан.

В этом году Сурду предстоит выступить на Всемирной универсиаде, командном Кубке Европы и чемпионате мира.

Димитриана Сурду – вторая молдавская спортсменка, получившая право выступить на Олимпиаде в Токио. Ранее олимпийский норматив выполнила бегунья на марафонскую дистанцию Лилия Фиськович.