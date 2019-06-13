Евродепутат Анди Кристя: социалисты во главе с неформальным лидером Игорем Додоном могут дестабилизировать ситуацию в Молдове

Партия социалистов во главе с неформальным лидером Игорем Додоном могут в любой момент дестабилизировать ситуацию в нашей стране, потому что их поддерживает Кремль. Об этом в интервью радио Europa Liberă заявил румынский евродепутат Анди Кристя.

"Они в любой момент могут дестабилизировать ситуацию в Молдове и попросить поддержки из Москвы. Кризис в Молдове нарастает в зависимости от интересов социалистов и тех, кто их контролирует".

Анди Кристи задается вопросом, почему после того, как Додон признал, что брал деньги у Москвы, Майя Санду и Андрей Нэстасе никак не отреагировали.

"Подумайте, что может произойти, если социалисты будут контролировать основные учреждения по безопасности. И тут я хочу перефразировать одного политического аналитика, который задавался вопросом, пусть и риторическим, но с глубоким смыслом: Зачем, Майя, зачем ты это сделала?"

Социалисты из альянса Санду-Додона заявляли, что хотят контролировать министерство обороны и получить должность вице-премьера по реинтеграции. Кроме того, они считают, что СИБ должен подчиняться Игорю Додону.