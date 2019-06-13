СМИ: Цукерберг виноват в проблемах с защитой Facebook

Руководство социальной сети посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".

Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Корреспондент.



По данным издания, соцсеть должна была обеспечить конфиденциальности личных данных пользователей с 2012 года.



Отмечается, что электронная переписка руководства компании свидетельствует о том, что топ-менеджеры Facebook и лично Цукерберг решили этого не делать. При этом, согласно переписке, руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".

Напомним, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы.

В апреле и мае 2018 года Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 миллионов пользователей. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей.