Они установили причины появления огромных дыр у побережья материка. Изучение велось с помощью роботизированных зондов.
Группа ученых из Вашингтонского университета установила причины появления аномальных гигантских дыр в ледяном покрове Антарктиды. Об этом пишет Phys.org.
Дыра, появившаяся в 2016 и 2017 годах, вызвала большой интерес со стороны ученых и журналистов. Несмотря на то, что десятилетия назад образовались еще большие полости, океанографам впервые удалось по-настоящему наблюдать образование дыр во льду Антарктики, передает Корреспондент.
В ходе изучения исследовались спутниковые снимки морского ледяного покрова, роботизированных дрифтеров и даже тюленей, оснащенных датчиками, чтобы лучше понять это явление.
"Наблюдения показывают, что недавние полости открылись из-за комбинации факторов: один из них - необычные условия в океане, а другой - серия очень интенсивных штормов, которые кружили над морем Уэдделла с почти ураганными ветрами", - отметили ученые.
Полынья может сформироваться около берега из-за перемещений льда, движимого ветром. Но она также может появляться далеко от берега и сохраняться неделями или месяцами, служа оазисом для пингвинов, китов и тюленей, которые могут всплывать и дышать.
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