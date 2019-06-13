Ученые объяснили аномалии ледяного покрова Антарктиды

Они установили причины появления огромных дыр у побережья материка. Изучение велось с помощью роботизированных зондов.

Группа ученых из Вашингтонского университета установила причины появления аномальных гигантских дыр в ледяном покрове Антарктиды. Об этом пишет Phys.org.

Дыра, появившаяся в 2016 и 2017 годах, вызвала большой интерес со стороны ученых и журналистов. Несмотря на то, что десятилетия назад образовались еще большие полости, океанографам впервые удалось по-настоящему наблюдать образование дыр во льду Антарктики, передает Корреспондент.

В ходе изучения исследовались спутниковые снимки морского ледяного покрова, роботизированных дрифтеров и даже тюленей, оснащенных датчиками, чтобы лучше понять это явление.

"Наблюдения показывают, что недавние полости открылись из-за комбинации факторов: один из них - необычные условия в океане, а другой - серия очень интенсивных штормов, которые кружили над морем Уэдделла с почти ураганными ветрами", - отметили ученые.

Полынья может сформироваться около берега из-за перемещений льда, движимого ветром. Но она также может появляться далеко от берега и сохраняться неделями или месяцами, служа оазисом для пингвинов, китов и тюленей, которые могут всплывать и дышать.